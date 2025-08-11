Czy komornik może zająć 800 plus? Które świadczenia podlegają egzekucji komorniczej, a które nie? Oto lista

Osoby zadłużone często martwią się o bezpieczeństwo swoich świadczeń socjalnych, w tym świadczenia 800 plus, w obliczu działań komornika. Polskie prawo szczegółowo reguluje tę kwestię, zapewniając ochronę dla określonych rodzajów dochodów.

Zgodnie z polskim prawem, świadczenia socjalne, takie jak zasiłek rodzinny (800 plus), korzystają ze szczególnej ochrony. Przepisy Kodeksu postępowania cywilnego (art. 833 § 6) jasno stanowią, że świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne są wolne od egzekucji komorniczej. Oznacza to, że co do zasady komornik nie ma prawa zająć środków pochodzących z tych programów w celu spłaty zadłużenia.

Czy komornik może zająć świadczenie 800 plus?

Komornik nie może zająć świadczenia 800 plus, ponieważ jest ono prawnie chronione i wyłączone spod egzekucji komorniczej na podstawie art. 833 § 6 Kodeksu postępowania cywilnego. Świadczenia rodzinne i socjalne, takie jak 800 plus, nie podlegają egzekucji komorniczej. Jednak w praktyce komornik może zająć konto bankowe dłużnika, na które wpływa 800 plus, jako całość, ponieważ technicznie nie jest w stanie selektywnie wyłączyć tych środków z innych pieniędzy na rachunku. W takiej sytuacji pieniądze z 800 plus mogą zostać czasowo zablokowane na koncie, co jest wynikiem tzw. "zmieszania się środków".

W przypadku zajęcia przez komornika środków pochodzących z 800 plus, dłużnik powinien niezwłocznie poinformować komornika i bank o charakterze tych wpływów. Można także złożyć skargę na czynności komornika do sądu rejonowego w terminie 7 dni od zajęcia pieniędzy. Dobrym rozwiązaniem na przyszłość jest założenie odrębnego konta bankowego wyłącznie na wpływy z 800 plus, aby uniknąć ich zajęcia wraz z innymi środkami na koncie.

Oto świadczenia, które nie podlegają egzekucji komorniczej

Podstawę prawną ochrony świadczeń stanowi Kodeks postępowania cywilnego (k.p.c.). Zgodnie z art. 833 § 6 k.p.c., szereg świadczeń jest wyłączony spod egzekucji komorniczej. Katalog ten jest szeroki i obejmuje między innymi świadczenia alimentacyjne, świadczenia wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych, zasiłki dla opiekunów, świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia integracyjne, a także świadczenie wychowawcze (czyli 800 plus) i świadczenie dobry start. Oznacza to, że ustawodawca wyraźnie wyłączył 800 plus z możliwości zajęcia przez komornika.

Świadczenia rodzinne, do których zalicza się zasiłek rodzinny, dodatki oraz świadczenie wychowawcze 800 plus, korzystają z pełnej ochrony i nie mogą być zajęte przez komornika. Również instytucja wypłacająca te świadczenia nie ma prawa dokonywać z nich potrąceń na poczet długu. Celem tej regulacji jest zabezpieczenie środków niezbędnych rodzinom na utrzymanie i opiekę nad dziećmi.

Podsumowując, świadczenia, które nie podlegają egzekucji komorniczej (są chronione), obejmują:

świadczenia alimentacyjne oraz pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów,

świadczenia rodzinne, np. 500+, 800+,

dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych,

zasiłki dla opiekunów, świadczenia z pomocy społecznej i integracyjne,

świadczenia wychowawcze,

jednorazowe świadczenia, np. "Za życiem",

dodatki pielęgnacyjne, stypendia i wsparcia przyznane przez Skarb Państwa (z pewnymi wyjątkami),

środki na leki i przedmioty związane z niepełnosprawnością,

niezbędne przedmioty codziennego użytku i wyposażenie gospodarstwa domowego.

Te świadczenia podlegają egzekucji komorniczej

Warto jednak odróżnić świadczenia rodzinne od innych form wsparcia, takich jak zasiłek dla bezrobotnych. Ten ostatni, w przeciwieństwie do 800 plus i innych świadczeń rodzinnych, podlega egzekucji komorniczej, choć z pewnymi ograniczeniami wynikającymi z przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Komornik może zająć część zasiłku dla bezrobotnych, ale musi przy tym przestrzegać określonych kwot wolnych od potrąceń i zasad dotyczących kolejności egzekucji.

Podsumowując, świadczenia podlegające egzekucji to te, które nie są wyraźnie wyłączone, między innymi:

wynagrodzenie za pracę powyżej kwoty wolnej od zajęcia,

niektóre dodatki do emerytur i rent, takie jak dodatek kombatancki czy kompensacyjny,

świadczenia pieniężne niezwiązane z pomocą socjalną,

inne dochody i mienie dłużnika nieobjęte ochroną prawną.

W tej sytuacji komornik może zająć 800 plus. Na to musisz uważać

W praktyce jednak mogą pojawić się pewne utrudnienia, zwłaszcza gdy świadczenia te wpływają na zwykłe konto bankowe, na którym znajdują się również inne środki dłużnika. W takiej sytuacji komornik, dokonując zajęcia rachunku, może objąć nim całość środków zgromadzonych na koncie, nie mając automatycznie informacji o źródle pochodzenia poszczególnych wpłat. W takim przypadku dłużnik powinien udowodnić, że zajęte środki pochodzą ze świadczeń wolnych od egzekucji i wystąpić o ich zwolnienie. Aby uniknąć takich sytuacji, niektóre banki oferują specjalne "konta socjalne", przeznaczone wyłącznie do odbioru tego typu świadczeń, co zapewnia lepszą ochronę przed zajęciem.

Aby dodatkowo zabezpieczyć świadczenia wolne od zajęcia, pomimo istniejącej ochrony prawnej, dłużnicy mogą podjąć praktyczne kroki. Zaleca się dokładne dokumentowanie wpływów na koncie bankowym, wskazujące na ich pochodzenie ze świadczeń chronionych. Dobrym rozwiązaniem jest również założenie odrębnego rachunku bankowego przeznaczonego wyłącznie do przyjmowania tych świadczeń. W przypadku wątpliwości lub problemów z zajęciem środków, dłużnik ma prawo zwrócić się do komornika z wnioskiem o wyłączenie określonych kwot spod egzekucji lub skorzystać z porady prawnej.

