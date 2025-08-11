Nie tylko seniorzy mogą skorzystać ze zwolnienia z opłat za śmieci. Kto jeszcze nie musi płacić?

Termin płatności za wywóz nieczystości stałych jest regulowany przez lokalne przepisy. W większości przypadków opłatę należy uiścić do 15. dnia każdego miesiąca. Jednak, w zależności od uchwał rady gminy lub miasta, możliwe są inne rozwiązania, takie jak płatność z góry za kilka miesięcy lub nawet za cały rok.

Kto może otrzymać zwolnienie z opłaty za śmieci?

Programy socjalne, takie jak np. "Warszawska Pomoc Osłonowa", są zazwyczaj kierowane do osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji materialnej. W związku z tym, wsparcie finansowe mogą otrzymać między innymi:

osoby z niepełnosprawnością,

samotni rodzice lub osoby prowadzące jednoosobowe gospodarstwa domowe,

seniorzy powyżej 65. roku życia,

osoby o niskich dochodach,

osoby niekorzystające z dodatków mieszkaniowych.

Kwestia zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pozostaje w gestii samorządów. Oznacza to, że gminy mogą udzielić całkowitego zwolnienia z tej opłaty. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące możliwości uzyskania zwolnienia, należy skontaktować się z urzędem gminy właściwym dla miejsca zamieszkania lub zapoznać się z informacjami dostępnymi na oficjalnej stronie internetowej gminy.

"Warszawska Pomoc Osłonowa"

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach stanowi podstawę prawną dla ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jednocześnie przyznaje samorządom lokalnym szerokie uprawnienia do określania szczegółowych warunków zwolnień z tych opłat. W związku z tym, zasady korzystania ze zwolnień mogą się znacznie różnić w zależności od gminy.

W praktyce, samorządy wprowadzają własne programy wsparcia, dostosowane do specyfiki lokalnej społeczności. Przykładem takiego rozwiązania jest "Warszawska Pomoc Osłonowa", skierowana do osób prowadzących jednoosobowe gospodarstwa domowe o niskich dochodach. Program ten przewiduje możliwość uzyskania zasiłku celowego pokrywającego co najmniej połowę kosztów związanych z wywozem odpadów.

Program "Warszawska Pomoc Osłonowa" jest skierowany przede wszystkim do osób starszych prowadzących jednoosobowe gospodarstwa domowe, których dochody są najniższe. Dzięki temu programowi mogą one uzyskać zwolnienie z części opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Warto podkreślić, że wysokość i warunki zwolnień mogą różnić się w zależności od gminy. Przykładowo, w Katowicach posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą liczyć na 20 proc. zniżkę na opłaty za wywóz śmieci.