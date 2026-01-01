Poza niedzielami z zakazem handlu, których w sumie w ciągu roku jest zdecydowana większość, w ciągu roku od lat mamy zakaz handlu również w święta. Wiele osób zastanawia się, czy w Nowy Rok sklepy są otwarte, a także gdzie dzisiaj na pewno można zrobić zakupy.

Zakupy w Nowy Rok 01.01.2026. Sklepy otwarte 1 stycznia, czy obowiązuje zakaz handlu?

1 stycznia w tym roku wypada w czwartek. To dzień ustawowo wolny od pracy, a więc obejmuje go zakaz handlu. Tego dnia zamknięte pozostaną supermarkety, dyskonty oraz sklepy działające w galeriach handlowych. W Nowy Rok otwarte mogą być jedynie małe sklepy osiedlowe, pod warunkiem że sprzedaż prowadzą właściciel lub członkowie jego najbliższej rodziny. Zakupy w Nowy Rok będzie można również zrobić na stacjach benzynowych, które często funkcjonują całodobowo lub są czynne do późnych godzin nocnych.

Sklepy otwarte w Nowy Rok 01.01.2026. Zakupy w Biedronce, Lidlu czy tylko Żabka

Nowy Rok jest objęty zakazem handlu. W praktyce oznacza to, że sklepy, takie jak Biedronka, Lidl, Kaufland, Auchan czy Carrefour, pozostaną dzisiaj zamknięte. Choć wiele osób chciałoby wykorzystać wolny dzień na uzupełnienie domowych zapasów, 1 stycznia zakupy w supermarketach i galeriach handlowych nie będą możliwe. Zakupy w Nowy Rok będzie można zrobić jedynie w małych sklepach osiedlowych, a spośród sieciowych, głównie w sklepach spod znaku Żabki. W związku z tym większe zakupy warto zaplanować dopiero na piątek 2 stycznia, kiedy wszystkie sklepy będą już czynne.

Sklepy otwarte w Nowy Rok 01.01.2026. Jakie sklepy są dzisiaj otwarte?

Warto jednak pamiętać, że ustawa o zakazie handlu w święta przewiduje kilka wyjątków. Oznacza to, że 1 stycznia 2026 roku legalnie mogą działać niektóre placówki, takie jak:

apteki,

stacje benzynowe,

piekarnie i cukiernie,

sklepy prowadzone przez właścicieli lub ich rodziny,

punkty handlowe na dworcach i lotniskach.

Otwarte w czwartek 1 stycznia mogą być również restauracje, kawiarnie, bary, kwiaciarnie oraz wybrane sklepy na terenach turystycznych. Warto jednak przed wyjściem sprawdzić aktualne godziny otwarcia, bo nie każdy sklep franczyzowy lub lokalny punkt będzie czynny w Nowy Rok.

Niedziele handlowe w 2026 roku – kalendarz

Na pierwszą niedzielę handlową w 2026 roku trzeba będzie jeszcze chwilę zaczekać. Najbliższy termin, w którym zakaz handlu w niedzielę nie obowiązuje, przypada w styczniu. W przyszłym roku handel w niedzielę będzie dozwolony osiem razy. Są to terminy związane z sezonowymi wzrostami ruchu w sklepach, w tym z okresem przedświątecznym i wakacyjnym. Niedziele handlowe w 2026 roku przypadają na:

25 stycznia,

29 marca,

26 kwietnia,

28 czerwca,

30 sierpnia,

6 grudnia,

13 grudnia,

20 grudnia.

To właśnie w tych terminach zrobimy zakupy bez ograniczeń – w galeriach handlowych, supermarketach i dużych sieciach, takich jak Biedronka, Lidl, Carrefour czy Auchan. W pozostałe niedziele obowiązuje zakaz handlu, a otwarte mogą być jedynie Żabki, małe sklepy prywatne i punkty na stacjach benzynowych.