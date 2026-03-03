Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2025/2026, wiosenna przerwa wielkanocna w szkołach potrwa 6 dni. Pierwszym wolnym od nauki szkolnej dniem będzie Wielki Czwartek. Uczniowie do szkół wrócą w środę 8 kwietnia.

Co ze świetlicami szkolnymi i przedszkolami? Czy one również będą zamknięte przez 6 dni?

Wiosenna przerwa wielkanocna 2026

Jak co roku w okolicach świąt wielkanocnych uczniowie zyskują około tydzień wolnego. Zwyczajowo pierwszym wolnym dniem (w tym roku nie ma od tego wyjątku) będzie Wielki Czwartek, który wypada 2 kwietnia.

Szkoły zamknięte będą do wtorku 7 kwietnia włącznie. Oznacza to, że pierwszym dniem nauki szkolnej po Wielkanocy jest środa. Wtorek jest jeszcze dniem wolnym.

Warto przy tym pamiętać, że dyrektorzy dysponują specjalną, dodatkową pulą dni wolnych, które mogą rozdysponować np. w okolicach świąt. Wydaje się jednak, że w przypadku przerwy wielkanocnej, która i tak potrwa 6 dni, w dodatku wielu uczniów niedawno skończyło ferie zimowe, dyrektorzy nie zdecydują się na wydłużenie przerwy wielkanocnej.

Czy w czasie przerwy wielkanocnej działają świetlice szkolne?

Nie wszyscy rodzice mogą pozwolić sobie na tak długi urlop w okolicach świąt wielkanocnych, przynajmniej niektórzy chętnie oddaliby więc swoje dzieci pod opiekę wychowawców świetlicy. Nie mamy dobrych wieści: w czasie wielkanocnej przerwy świątecznej świetlice będą zamknięte.

Świetlice szkolne działają w dni zajęć dydaktycznych. Wyjątkiem może tu być ustanowiony dzień dyrektorski. W razie zapotrzebowania, nauczyciele mogą zostać wówczas skierowani do pracy w świetlicy, w której prowadzone są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze (nie ma lekcji).

Czy w Wielki Czwartek działają przedszkola?

Wiele zależy od tego, czy dziecko uczęszcza do przedszkola publicznego czy niepublicznego. Co do zasady przedszkole jest placówką nieferyjną. Oznacza to, że pracuje zarówno w ferie zimowe jak i w wakacje. Choć wiele przedszkoli publicznych w okresie wakacyjnym organizuje przerwę wakacyjną (decyduje o tym organ prowadzący, który działa na wniosek dyrektora oraz rady przedszkola lub rady rodziców), zapewniany jest w tym czasie tzw. dyżur wakacyjny w innej placówce. Harmonogram publikowany jest z odpowiednim wyprzedzeniem tak, by rodzice przedszkolaków mogli zapisać dziecko na dyżur lub zorganizować opiekę dla dziecka.

Przedszkola publiczne pracują zarówno w Wielki Czwartek, jak i w Wielki Piątek oraz wtorek po Wielkanocy. Z powodu nieco niższej frekwencji grupy mogą być łączone, o czym informowani są rodzice. Z reguły przed świętami wielkanocnymi rodzice dzieci proszeni są o informację, czy w okolicach Wielkanocy dziecko będzie uczęszczać do placówki.

Przedszkola niepubliczne samodzielnie ustalają harmonogram dni wolnych: informacja o tym, jak będą działać w ferie, wakacje czy w okolicach świąt, powinna trafić do rodziców już na etapie podpisywania umowy lub na początku roku przedszkolnego.