Rok szkolny 2025/2026 rozpocznie się w poniedziałek, 1 września 2025 r., a zakończy w piątek, 26 czerwca 2026 r. Łącznie potrwa 299 dni, wliczając w to dni wolne, święta oraz ferie zimowe. Uczniowie będą mieli przed sobą dziesięć miesięcy nauki. Ten harmonogram wyznacza ramy organizacyjne dla szkół w całej Polsce.

Egzamin ósmoklasisty w roku szkolnym 2025/2026

Egzamin ósmoklasisty w roku szkolnym 2025/2026 odbędzie się w dniach 11–13 maja. Uczniowie 11 maja zmierzą się z językiem polskim, 12 maja z matematyką, a 13 maja z językiem obcym nowożytnym. Dla osób, które z przyczyn losowych nie przystąpią do egzaminu w tym terminie, wyznaczono dodatkową sesję w dniach 8–10 czerwca.

Matury pisemne w roku szkolnym 2025/2026

Matura w sesji głównej odbędzie się w dniach 4–30 maja. Egzaminy pisemne zaplanowano między 4 a 21 maja, natomiastustne potrwają od 7 do 30 maja. Część pisemna będzie rozpoczynała się tradycyjnie o godzinie 9:00 oraz 14:00 według następującego harmonogramu:

4 maja (poniedziałek) godz. 9:00 – język polski poziom podstawowy;

(poniedziałek) godz. 9:00 – język polski poziom podstawowy; 5 maja (wtorek) godz. 9:00 – matematyka poziom podstawowy, godz. 14:00 – język kaszubski, język łemkowski, język łaciński i kultura antyczna;

(wtorek) godz. 9:00 – matematyka poziom podstawowy, godz. 14:00 – język kaszubski, język łemkowski, język łaciński i kultura antyczna; 6 maja (środa) godz. 9:00 – język obcy (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski i ukraiński jako język obcy) poziom podstawowy, godz. 14:00 - matematyka i geografia w językach obcych zdawana przez absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych;

(środa) godz. 9:00 – język obcy (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski i ukraiński jako język obcy) poziom podstawowy, godz. 14:00 - matematyka i geografia w językach obcych zdawana przez absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych; 7 maja (czwartek) godz. 9:00 – język angielski poziom rozszerzony i dwujęzyczny, godz. 14:00 – historia muzyki;

(czwartek) godz. 9:00 – język angielski poziom rozszerzony i dwujęzyczny, godz. 14:00 – historia muzyki; 8 maja (piątek) godz. 9:00 – biologia, godz. 14:00 – filozofia;

(piątek) godz. 9:00 – biologia, godz. 14:00 – filozofia; 11 maja (poniedziałek) godz. 9:00 – matematyka poziom rozszerzony, godz. 14:00 – język rosyjski na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym;

(poniedziałek) godz. 9:00 – matematyka poziom rozszerzony, godz. 14:00 – język rosyjski na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym; 12 maja (wtorek) – godz. 9:00 – wiedza o społeczeństwie, godz. 14:00 – język niemiecki na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym;

(wtorek) – godz. 9:00 – wiedza o społeczeństwie, godz. 14:00 – język niemiecki na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym; 13 maja (środa) – godz. 9:00 – chemia, godz. 14:00 – historia sztuki;

(środa) – godz. 9:00 – chemia, godz. 14:00 – historia sztuki; 14 maja (czwartek) – godz. 9:00 – informatyka, godz. 14:00 – język ukraiński na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym;

(czwartek) – godz. 9:00 – informatyka, godz. 14:00 – język ukraiński na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym; 15 maja (piątek) – godz. 9:00 – geografia, godz. 14:00 – języki mniejszości narodowych na poziomie rozszerzonym;

(piątek) – godz. 9:00 – geografia, godz. 14:00 – języki mniejszości narodowych na poziomie rozszerzonym; 18 maja (poniedziałek) – godz. 9:00 historia; godz. 14:00 – język francuski na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym;

(poniedziałek) – godz. 9:00 historia; godz. 14:00 – język francuski na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym; 19 maja (wtorek) – godz. 9:00 – fizyka; godz. 14:00 – język hiszpański na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym;

(wtorek) – godz. 9:00 – fizyka; godz. 14:00 – język hiszpański na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym; 20 maja (środa) – godz. 9:00 – język polski poziom rozszerzony, godz. 14:00 – język włoski na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym;

(środa) – godz. 9:00 – język polski poziom rozszerzony, godz. 14:00 – język włoski na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym; 21 maja (czwartek) – godz. 9:00 – języki mniejszości narodowych poziom podstawowy oraz chemia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych; godz. 10:35 - fizyka w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych, godz. 12:10 - biologia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych, godz. 13:45 - historia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych.

Matury ustne w roku szkolnym 2025/2026

Egzaminy ustne odbędą się zgodnie z harmonogramami przygotowanymi przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych w poszczególnych szkołach. Dla maturzystów, którzy z powodów zdrowotnych lub losowych nie będą mogli podejść do testów w głównym terminie, przewidziano dodatkową sesję w dniach 1–16 czerwca. Obejmie ona zarówno egzaminy pisemne (1–16 czerwca), jak i ustne (8–10 czerwca).

Egzaminy zawodowe w roku szkolnym 2025/2026

Egzaminy zawodowe oraz potwierdzające kwalifikacje w zawodzie odbędą się w dwóch turach – zimowej i letniej. Sesja zimowa w Formule 2019 (termin główny) przewidziana jest na 8–22 stycznia: część pisemna potrwa od 8 do 13 stycznia, a praktyczna od 8 do 22 stycznia. Dodatkowy termin zaplanowano na 29 stycznia (pisemny) i 30 stycznia (praktyczny). W przypadku Formuły 2017 część pisemna odbędzie się 13 stycznia, a część praktyczna między 8 a 22 stycznia.

Z kolei sesja letnia w Formule 2019 w terminie głównym przewiduje egzaminy pisemne w dniach 2–11 czerwca, a praktyczne w dniach 1–22 czerwca. Egzaminy dodatkowe wyznaczono na 29 czerwca (pisemny) oraz 30 czerwca (praktyczny). W Formule 2017 test pisemny odbędzie się 11 czerwca, natomiast część praktyczna w przedziale 1–22 czerwca.

Dodatkowo przygotowano odrębny harmonogram dla egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie technik pożarnictwa – w obu formułach przewidziano je w maju (termin główny) oraz w czerwcu (termin dodatkowy).

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2025/2026

W roku szkolnym 2025/2026, oprócz weekendów, uczniowie mogą liczyć również na dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych. Terminy te wynikają zarówno z ogólnopolskich świąt ustawowo wolnych od pracy, jak i przerw świątecznych oraz ferii zimowych, które tradycyjnie dzielą rok szkolny na krótsze etapy odpoczynku.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2025/2026:

14 października 2025 (wtorek) – Dzień Edukacji Narodowej;

1 listopada 2025 (sobota) – Wszystkich Świętych;

11 listopada 2025 (wtorek) – Narodowe Święto Niepodległości;

22 grudnia 2025 (poniedziałek) – 1 stycznia 2026 (czwartek) – przerwa świąteczna;

6 stycznia 2026 (wtorek) – Święto Trzech Króli;

19 stycznia 2026 (poniedziałek) – 1 marca 2026 (niedziela) – ferie zimowe (zgodnie z harmonogramem);

2-7 kwietnia 2026 (czwartek-wtorek) – wiosenna przerwa świąteczna;

1-3 maja 2026 (piątek-niedziela) – majówka;

4 czerwca 2026 (czwartek) – Boże Ciało.

Ferie zimowe w roku szkolnym 2025/2026

W roku szkolnym 2025/2026 wprowadzono zmiany w organizacji ferii zimowych. Zamiast dotychczasowych czterech terminów przewidziano trzy. Harmonogram wygląda następująco:

19 stycznia – 1 lutego 2026 r.: województwa mazowieckie, pomorskie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie,

2 – 15 lutego 2026 r.: województwa dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, zachodniopomorskie, małopolskie i opolskie,

16 lutego – 1 marca 2026 r.: województwa podkarpackie, lubelskie, wielkopolskie, lubuskie i śląskie.

Dni dyrektorskie – dodatkowe wolne do rozdysponowania

Oprócz 177 ustawowych dni wolnych od zajęć, dyrektorzy placówek mają możliwość wprowadzenia tzw. dni dyrektorskich – do 6 w szkołach podstawowych i do 10 w szkołach ponadpodstawowych. W praktyce oznacza to, że jeśli dyrekcja zdecyduje się wykorzystać pełny limit, to w roku szkolnym 2025/2026 uczniowie podstawówek będą cieszyć się nawet 183 dniami wolnego, a młodzież ze szkół średnich aż 187 dniami bez lekcji.

Bilans: dni nauki vs. dni wolne w roku szkolnym 2025/2026

W roku szkolnym 2025/2026 kalendarz nauki i dni wolnych wygląda następująco:

Nauka : 188 dni,

: 188 dni, Wolne: 177 dni – obejmują weekendy, święta, ferie i przerwy świąteczne.

Dodatkowo dyrektorzy szkół mogą wyznaczyć tzw. dni dyrektorskie, które nie są określone przez MEN, ale realnie wpływają na organizację roku szkolnego.

Przy maksymalnym wykorzystaniu tych dni bilans prezentuje się następująco:

Szkoły podstawowe:

Nauka: 182 dni,

Wolne: 183 dni.

Szkoły ponadpodstawowe: