Komu przysługuje Karta Dużej Rodziny?

Zgodnie z art. 4 ustawy o Karcie Dużej Rodziny, prawo do jej posiadania przysługuje członkom rodziny wielodzietnej, czyli takiej, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na ich wiek.

Członkami rodziny wielodzietnej są:

rodzic (w tym rodzic zastępczy lub prowadzący rodzinny dom dziecka),

małżonek rodzica,

dziecko, w tym objęte pieczą zastępczą lub przebywające w rodzinnym domu dziecka.

Karta przysługuje dzieciom do 18. roku życia, a jeśli się uczą – do ukończenia 25. roku życia (do 30 września danego roku), a w przypadku dzieci z orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności – bez ograniczeń wiekowych. Prawo to nie przysługuje rodzicom, którzy zostali pozbawieni lub którym ograniczono władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej (z wyjątkiem sytuacji, gdy dotyczy to mniej niż trojga dzieci), ani rodzicom zastępczym czy prowadzącym rodzinny dom dziecka, jeśli sąd odebrał im dzieci z uwagi na niewłaściwą opiekę. Z Karty mogą korzystać obywatele polscy oraz określone grupy cudzoziemców i obywateli UE oraz EFTA, o ile mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Większa grupa uprawnionych do korzystania z Karty Dużej Rodziny

Od 1 stycznia 2019 roku nastąpiła istotna zmiana w zasadach przyznawania Karty Dużej Rodziny, która poszerzyła grono osób uprawnionych do jej posiadania. Od tego momentu z karty mogą korzystać nie tylko rodziny aktualnie wychowujące co najmniej troje dzieci, ale również osoby, które w przeszłości miały na utrzymaniu taką liczbę potomstwa. Oznacza to, że prawo do korzystania z Karty zyskali m.in. seniorzy, których dzieci są już dorosłe i samodzielne, a także rodzice dzieci zmarłych.

Karta Dużej Rodziny przysługuje także w przypadku śmierci trzeciego dziecka

Karta Dużej Rodziny przysługuje również w sytuacji, gdy trzecie dziecko w rodzinie zmarło, niezależnie od tego, jak długo żyło ani kiedy nastąpił zgon. Może to być zarówno dziecko, które przeżyło zaledwie kilka dni, jak i takie, które zmarło wiele lat temu, nawet kilkadziesiąt. W praktyce oznacza to, że rodzice, którzy w swoim życiu mieli na utrzymaniu troje lub więcej dzieci, zachowują prawo do posiadania Karty, nawet jeśli obecnie wychowują mniej potomstwa lub żadne.

Przykład:

Pani Barbara jest mamą dwóch dorosłych synów: 39-letniego Krzysztofa i 34-letniego Jakuba. Jednak 36 lat temu urodziła także córkę, która przeżyła jedynie 7 dni. Choć od tamtych wydarzeń minęły ponad trzy dekady, a dziś pani Małgorzata nie wychowuje już żadnych małych dzieci, spełnia ustawowe kryterium posiadania co najmniej trojga dzieci na utrzymaniu w swoim życiu. Oznacza to, że może obecnie korzystać z przywilejów Karty Dużej Rodziny, nawet jako seniorka, której dzieci są już dorosłe i samodzielne.

Jak uzyskać Kartę Dużej Rodziny w przypadku śmierci trzeciego dziecka?

Aby uzyskać Kartę Dużej Rodziny w przypadku, gdy trzecie lub kolejne dziecko zmarło, należy przejść standardową procedurę składania wniosku. Dokumenty można złożyć w urzędzie gminy lub miasta właściwym dla miejsca zamieszkania, a także przez internet – za pośrednictwem portalu Emp@tia. We wniosku trzeba wskazać wszystkich członków rodziny uprawnionych do korzystania z karty, a w przypadku zmarłego dziecka konieczne będzie podanie jego numeru PESEL. Jeżeli dziecko nie miało nadanego numeru PESEL, należy dołączyć do wniosku odpis aktu urodzenia. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku karta zostanie wydana w formie tradycyjnej (plastikowej) lub elektronicznej, w zależności od preferencji wnioskodawcy.