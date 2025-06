Zasiłek pielęgnacyjny przeznaczony jest dla osób wymagających szczególnej opieki i ma na celu częściowe wsparcie finansowe w pokrywaniu kosztów związanych m.in. z rehabilitacją, zakupem leków czy korzystaniem z pomocy innych osób.

Komu przysługuje zasiłek pielęgnacyjny?

Zasiłek pielęgnacyjny przyznawany jest na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych i ma na celu wsparcie osób niezdolnych do samodzielnego funkcjonowania. Prawo do niego mają:

dzieci (poniżej 16. roku życia) z orzeczeniem o niepełnosprawności;

osoby powyżej 16. roku życia z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

osoby powyżej 16. roku życia z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności — pod warunkiem, że niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21. roku życia;

osoby, które ukończyły 75 lat, którym zasiłek przysługuje automatycznie.

Świadczenie jest przyznawane bez względu na dochód. Jego celem jest wsparcie części wydatków związanych z koniecznością zapewnienia opieki lub pomocy innej osoby w codziennym funkcjonowaniu.

Zasiłek pielęgnacyjny także dla cukrzyków

Osoby chorujące na cukrzycę typu 1 także mogą skorzystać ze zasiłku pielęgnacyjnego – pod warunkiem dostarczenia orzeczenia o niepełnosprawności (umiarkowanym lub znacznym stopniu). Choroba sama w sobie nie daje prawa do dodatku; kluczowe są powikłania takie jak:

retinopatia, nefropatia lub uszkodzenia układu krążenia,

częste epizody kwasicy lub hipoglikemii wymagające stałej opieki,

w przypadku dzieci – wystarczy orzeczenie o niepełnosprawności.

W przypadku cukrzycy typu 2, prawo do zasiłku istnieje wyłącznie w sytuacji poważnych powikłań, takich jak amputacje, utrata wzroku lub niewydolność nerek – wymagających orzeczenia i wpływających na samodzielność chorego.

Komu nie przysługuje zasiłek pielęgnacyjny?

Prawo wyklucza wypłatę dodatku w kilku sytuacjach:

gdy dana osoba otrzymuje dodatek pielęgnacyjny z innego tytułu (np. przyznany przez ZUS),

gdy jest zakwaterowana w placówce zapewniającej całodobową opiekę (np. dom pomocy),

gdy członek rodziny pobiera analogiczne zagraniczne świadczenie, z wyłączeniami wynikającymi z przepisów lub umów międzynarodowych.

Aby uzyskać dodatek dla cukrzyków, najpierw należy uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności. W tym celu składa się wniosek do odpowiedniego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, wraz z dokumentacją medyczną (zaświadczenia, wyniki badań, opinia diabetologa). Po uzyskaniu orzeczenia, można złożyć wniosek o zasiłek pielęgnacyjny w odpowiednim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności, zazwyczaj będzie to Miejski lub Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej. Formularze dostępne są w urzędzie oraz online. Do wniosku należy dołączyć:

orzeczenie o niepełnosprawności,

dokument potwierdzający tożsamość,

dokumenty medyczne.

Świadczenie zostanie przyznane po wydaniu decyzji przez urząd, zwykle w terminie do 30 dni od złożenia kompletnego wniosku.

Od 1 listopada 2019 roku obowiązuje stawka 215,84 zł miesięcznie – tak pozostaje również w nowym okresie zasiłkowym obejmującym rok 2025 (od 1 listopada 2024 do 31 października 2025).

Kwota ta nie jest waloryzowana co roku – ostatnia zmiana miała miejsce w 2018–2019 roku, od tego czasu pozostaje bez zmian i nie ulega opodatkowaniu ani przy wyliczaniu innych świadczeń (np. 500+). Kolejna weryfikacja przewidziana jest dopiero w 2027 roku.