Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej spadło

Zmiany w wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz waloryzacja rent i emerytur – wiadomości dotyczące tej tematyki zawsze cieszą się dużym zainteresowaniem. Biorąc pod uwagę sytuację gospodarczą z ostatnich lat oraz poziom inflacji, przekazywane w tym zakresie informacje każdorazowo dotyczyły podwyżek. Jest jednak również inny aspekt wysokości wynagrodzeń uzależniony od wskaźników gospodarczych – wysokość wynagrodzenia przysługującego pracownikom młodocianym.

Młodocianym w rozumieniu przepisów ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy jest osoba, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18 lat. Można zatrudniać tylko tych młodocianych, którzy:

- ukończyli co najmniej ośmioletnią szkołę podstawową,

- przedstawią świadectwo lekarskie stwierdzające, że praca danego rodzaju nie zagraża ich zdrowiu.

Wysokość wynagrodzenia przysługującego młodocianemu powinna zostać określona w umowie zawartej w celu przygotowania zawodowego. Jednak zasady wynagradzania tej grupy pracowników, podobnie jak inne reguły ich zatrudniania, zostały określone w obowiązujących przepisów. I tak, na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania, młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. To oznacza, że wysokość tego wynagrodzenia może zmieniać się co 3 miesiące.

Minimalne wynagrodzenie pracowników młodocianych w dół

Stosunek procentowy wynagrodzenia przysługującego młodocianemu, wynosi:

1) w pierwszym roku nauki lub klasie I branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole – nie mniej niż 8%;

2) w drugim roku nauki lub klasie II branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole – nie mniej niż 9%;

3) w trzecim roku nauki lub klasie III branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole – nie mniej niż 10%.

Przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2025 roku wyniosło 8748,63 zł, a więc mniej niż w pierwszym kwartale tego roku, gdy wynosiło 8962,28 zł. To zaś oznacza spadek wysokości wynagrodzenia przysługującego młodocianym. Tym samym od 1 września do 31 grudnia 2025 roku pensje pracowników młodocianych nie będą mogły być niższe niż:

- 699,89 zł brutto w pierwszym roku nauki lub klasie I branżowej szkoły I stopnia (spadek o 16,49 zł),

- 787,38 zł brutto w drugim roku nauki lub klasie II branżowej szkoły I stopnia (spadek o 19,23 zł),

- 874,86 zł brutto w trzecim roku nauki lub klasie III branżowej szkoły I stopnia (spadek o 21,37 zł).