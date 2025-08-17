Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej jest niższe

Zmiany w wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz waloryzacja rent i emerytur – wiadomości dotyczące tej tematyki zawsze cieszą się dużym zainteresowaniem. Biorąc pod uwagę sytuację gospodarczą z ostatnich lat oraz poziom inflacji, przekazywane w tym zakresie informacje każdorazowo dotyczyły podwyżek. Jest jednak również inny aspekt wysokości wynagrodzeń uzależniony od wskaźników gospodarczych – wysokość wynagrodzenia przysługującego pracownikom młodocianym.
Młodocianym w rozumieniu przepisów ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy jest osoba, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18 lat. Można zatrudniać tylko tych młodocianych, którzy:
- ukończyli co najmniej ośmioletnią szkołę podstawową,
- przedstawią świadectwo lekarskie stwierdzające, że praca danego rodzaju nie zagraża ich zdrowiu.


Wysokość wynagrodzenia przysługującego młodocianemu powinna zostać określona w umowie zawartej w celu przygotowania zawodowego. Jednak zasady wynagradzania tej grupy pracowników, podobnie jak inne reguły ich zatrudniania, zostały określone w obowiązujących przepisów. I tak, na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania, młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. To oznacza, że wysokość tego wynagrodzenia może zmieniać się co 3 miesiące.

W sierpniu na stacjach diagnostycznych ustawią się kolejki? Podwyżka opłat za przegląd to jedno, ale zmienią się też zasady badań
W sierpniu na stacjach diagnostycznych ustawią się kolejki? Podwyżka opłat za przegląd to jedno, ale zmienią się też zasady badań

Zobacz również

Minimalne wynagrodzenie pracowników młodocianych traci

Stosunek procentowy wynagrodzenia przysługującego młodocianemu, wynosi:
1) w pierwszym roku nauki lub klasie I branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole – nie mniej niż 8%;
2) w drugim roku nauki lub klasie II branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole – nie mniej niż 9%;
3) w trzecim roku nauki lub klasie III branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole – nie mniej niż 10%.


Przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2025 roku wyniosło 8748,63 zł, a więc mniej niż w pierwszym kwartale tego roku, gdy wynosiło 8962,28 zł. To zaś oznacza spadek wysokości wynagrodzenia przysługującego młodocianym. Tym samym od 1 września do 31 grudnia 2025 roku pensje pracowników młodocianych nie będą mogły być niższe niż:
- 699,89 zł brutto w pierwszym roku nauki lub klasie I branżowej szkoły I stopnia (spadek o 16,49 zł),
- 787,38 zł brutto w drugim roku nauki lub klasie II branżowej szkoły I stopnia (spadek o 19,23 zł),
- 874,86 zł brutto w trzecim roku nauki lub klasie III branżowej szkoły I stopnia (spadek o 21,37 zł).


Nowe uprawnienia dla uczniów. Chodzi o dzieci w wieku od 9 do 17 lat. Program startuje już we wrześniu. Czego się spodziewać?
Nowe uprawnienia dla uczniów. Chodzi o dzieci w wieku od 9 do 17 lat. Program startuje już we wrześniu. Czego się spodziewać?

Zobacz również