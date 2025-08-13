Podwyżka opłat za okresowe przeglądy pojazdów

O podwyżce opłat za badanie techniczne pojazdów mówi się już od wielu miesięcy. I choć oczywiście żaden właściciel samochodu nie chce płacić więcej, to prawda jest taka, że opłata ta pozostaje w stałej wysokości od ponad 20 lat, co biorąc pod uwagę sytuację gospodarczą sprawia, że już dawno straciła ona swoją wartość. Choć początkowo mówiło się o naprawdę drastycznych podwyżkach, to dziś już wiemy, że choć wysokość opłaty wzrośnie, to jednak nie będzie to wzrost tak duży, jak prognozowany. Obecnie kierowcy samochodów osobowych płacą za ich badanie techniczne 98 złotych, a od 1 września 2025 roku koszt ten wzrośnie do 149 złotych. W przypadku samochodów z instalacją LPG kwoty te wynoszą odpowiednio 163 złote i 243 złote. Więcej za badanie samochodu zapłacą też właściciele aut z napędem 4x4. W odniesieniu do nich trzeba bowiem stosować bardziej pracochłonne procedury. Kłopoty mogą też czekać niektórych właścicieli diesli – nowe urządzenia pomiarowe pozwolą bowiem diagnostom wykryć brak lub uszkodzenie filtra cząstek stałych (DPF).

W sierpniu na stacjach diagnostycznych ustawią się kolejki?

Warto zwrócić uwagę również na to, że obok wzrostu opłat będziemy mieli do czynienia również ze zmianą procedur, w tym dotyczących postępowania w przypadku spóźnienia się na tzw. przegląd. Dodatkowo Ministerstwo Infrastruktury chce wprowadzić zasadę, zgodnie z którą ceny badań technicznych byłyby corocznie aktualizowane w oparciu o średnie wynagrodzenie w Polsce.

Wraz ze wzrostem wysokości opłaty, diagnostom przybędzie pracy. Od września będą bowiem zobowiązani do wykonania pięciu zdjęć każdego pojazdu – z przodu, z tyłu, z obu boków oraz drogomierza. Trafią one do Centralnej Ewidencji Pojazdów. Istotna zmiana dotknie też spóźnialskich. Zgodnie z nowymi regulacjami kierowcy, którzy będą chcieli przeprowadzić przegląd po terminie, będą musieli zapłacić karę. Gdy opóźnienie wyniesie do 7 dni, opłata wzrośnie o 100 proc., do 30 dni o 200 proc., a powyżej 90 dni o 300 proc.

Na właścicieli pojazdów czekają też ułatwienia. Dla przykładu, kierowcy będą mogli wykonać badanie techniczne do 30 dni przed terminem bez skracania ważności kolejnego przeglądu, a ważność zostanie wydłużona do 13 miesięcy. Nie trzeba więc już będzie czekać w kolejce ostatniego dnia ważności badania technicznego i będzie można dużo łatwiej zaplanować wywiązanie się z obowiązków.

Czy planowane zmiany sprawią, że w ostatnich dniach sierpnia na stacjach diagnostycznych ustawią się kolejki większe niż zwykle? To możliwe. Jeśli termin ważności przeglądu technicznego pojazdu będzie upływał w pierwszych dniach września, ich właściciele mogą chcieć uniknąć podwyżki i konieczności stosowania nowych procedur i zdecydować się na wykonanie badania kilka dni wcześniej. Warto brać to pod uwagę, jeśli termin przeprowadzenia badania samochodu przypada nam w ostatnich dniach sierpnia 2025 roku.