Cyfrowa transformacja szkół z przeszkodami

Nie tak dawno pisaliśmy o zakończeniu programu Laptop dla czwartoklasisty, który choć zapowiadał się imponująco, okazał się być mocno nietrafioną inicjatywą i źródłem wielu problemów. Jednak czy to oznacza, że rządzący rezygnując z transformacji cyfrowej polskich uczniów? Okazuje się, że nie. MEN poinformowało, że trwają prace nad projektem wprowadzającym nowe rozwiązanie. Jego nazwa to Cyfrowy Uczeń i zastąpi on wcześniejszy program Laptop dla ucznia. Prace nad przepisami mają przebiec błyskawicznie, a program ma ruszyć wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2025/2026. Co konkretnie się zmieni?

W ramach programu Cyfrowy Uczeń jednostki samorządu terytorialnego będą mogły uzyskać wsparcie na kontynuowanie cyfrowej transformacji polskiej edukacji. Budżet przedsięwzięcia wyniesie aż 260 mln złotych. Skorzystają nie tylko szkoły, choć to o nich mówi się najczęściej w tym kontekście. Wsparcie na zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz innych pomocy dydaktycznych będą mogły uzyskać również przedszkola, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, młodzieżowe domy kultury oraz międzyszkolne ośrodki sportowe. Co istotne, aby skorzystać z tej pomocy, trzeba będzie zapewnić 20 proc. wkładu własnego. To oznacza, że obok przewidzianych 260 mln złotych, samorządy będą musiały dołożyć do realizacji programu ok. 51,6 mln złotych.

Kolejne laptopy dla uczniów. I nie tylko

Program Cyfrowy Uczeń będzie realizowany w okresie od 31 sierpnia 2025 roku do 30 listopada 2029 roku, a więc obejmie cztery następujące po sobie lata szkolne. Będzie składał się z czterech modułów: sprzętowego, narzędziowego, szkoleniowego lub metodycznego oraz rozwoju cyfrowych usług dla edukacji.

Moduł sprzętowy pozwoli doposażyć szkoły i inne placówki w sprzęt komputerowy lub przeprowadzić modernizację tego już posiadanego. Mowa nie tylko o komputerach rozumianych jako komputery stacjonarne i laptopy, ale również o terminalach, czy tabletach. Za pozyskane pieniądze będzie można również kupić szafki do przechowywania sprzętu, stacje dokujące, roboty, mikrokontrolery, sprzętu VR i AR, monitory interaktywne, pomoce dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także zmodernizować sieć LAN (w zakresie sprzętu). Możliwy będzie również zakup specjalistycznego sprzętu dla szkół prowadzących kształcenie w zawodach, zestawów pomocy dydaktycznych, wspierających nauczanie metodą STEAM.

Z kolei w module narzędziowym placówki będą mogły dokonać zakupu nowego oprogramowania w tym licencji i subskrypcji do posiadanego już sprzętu lub sprzętu planowanego do zakupu, a także materiały edukacyjne lub cyfrowe materiały ćwiczeniowe, przestrzeń chmurową, usługi do zdalnego zarządzania szkołą i zakupionym sprzętem, specjalistyczne oprogramowanie dla szkół prowadzących kształcenie w zawodach.

Trzeci moduł, czyli moduł szkoleniowy i metodyczny wesprze funkcjonowanie w Ośrodku Rozwoju Edukacji zespołu, który zapewni wsparcie merytoryczne dla udostępnianych na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej cyfrowych materiałów edukacyjnych lub cyfrowych materiałów ćwiczeniowych. Zespół będzie realizował konkurs dla nauczycieli, w ramach którego będą oni mogli odpłatnie tworzyć cyfrowe materiały edukacyjne lub cyfrowe materiały ćwiczeniowe i aplikacje wspierające proces kształcenia, udostępniane później nieodpłatnie innym nauczycielom na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej. Pieniądze będzie można też wydać na wsparcie rozwoju umiejętności cyfrowych nauczycieli z wykorzystaniem AI.

Ostatni moduł, czyli dotyczący rozwoju cyfrowych usług dla edukacji ma zapewnić wsparcie dla Centrum Informatycznego Edukacji na rozwój usług cyfrowych, a w szczególności rozwój i utrzymanie bezpłatnego dziennika elektronicznego dla szkół i placówek.