Ruszył dodatkowy nabór w programie MRPiPS, Aktywny Maluch

Aktywny Maluch to program, którego celem jest wspieranie opieki na dziećmi do lat 3 i zwiększenie dostępności miejsc w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów. Jest realizowany od 2023 roku, a na początku funkcjonował pod nazwą Maluch+. Wraz ze zmianą nazwy zmienił się również jego budżet i obecnie wynosi on 6,5 miliarda złotych. Część tych środków pochodzi z KPO. Program będzie realizowany do 2029 roku i w tym czasie liczba miejsc opieki ma zwiększyć się o 102 tysiące. Wysokość dofinansowania na tworzenie miejsc opieki dla jednostek samorządu terytorialnego to 57.528 złotych (bez VAT) na jedno miejsce opieki. Kolejna tura naboru do programu zakończyła się wraz z końcem czerwca 2025 roku. Obecnie jednak ruszył dodatkowy nabór, w ramach którego wnioski można składać do 5 września. Należy zrobić to w formie elektronicznej. Jak wynika z informacji przekazanych przez resort rodziny, należy zrobić to za pośrednictwem systemów Rejestr Żłobków oraz PIU Emp@tia. Dlaczego warto skorzystać z tej możliwości? Bo dofinansowanie dla gmin może wynosić do 100 proc. wysokości inwestycji, jednak nie więcej niż wskazane już wcześniej 57.528 złotych bez VAT na jedno nowotworzone miejsce w żłobku lub klubie dziecięcym. Jeżeli podmiot korzystający z dofinansowania nie ma prawnej możliwości odzyskania VAT, dofinansowanie może zostać zwiększone o jego wartość.

W przypadku podmiotów innych niż gminy, można otrzymać z KPO 12.410 złotych z VAT na 1 nowotworzone miejsce w żłobku lub klubie dziecięcym. Również w tym przypadku dofinansowanie nie obejmie VAT, jeśli podmiot ma prawną możliwość jego odzyskania. Kwota 12.410 złotych z VAT dotyczy również dofinansowania pochodzącego z FERS, czyli Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego. W tym wypadku dotyczy ona zarówno miejsc tworzonych przez gminy, jak i przez podmioty inne niż gminy.

Jak podaje MRPiPS, kwota dofinansowania funkcjonowania nowoutworzonego miejsca opieki w żłobku, klubie dziecięcym i u dziennego opiekuna wynosi miesięcznie do ok. 837 złotych.

Zmieniły się zasady pozyskiwania pieniędzy z Programu Aktywny Maluch

Warto zwrócić uwagę na to, że zmieniły się zasady uczestnictwa w Programie. Po pierwsze, obniżono minimalny wymagany poziom wskaźnika obsadzenia miejsc opieki z 80 proc. na 75 proc. Po drugie, w przypadku braku osiągnięcia wskaźnika obsadzenia miejsc opieki w ramach 12 miesięcy nie będzie dokonywana korekta liczby miejsc utworzonych w ramach wskaźników dotyczących tworzenia, a dodatkowo nie wpływa to na obniżenie liczby miejsc opieki mogących otrzymać dofinansowanie przez kolejne 24 miesiące, jeżeli wskaźnik obsadzenia miejsc w okresie 12 miesięcy nie został osiągnięty. Po trzecie, w ramach okresu 24 miesięcy funkcjonowania w przypadku braku osiągnięcia wskaźnika obsadzenia miejsc opieki nie będzie dokonywana korekta liczby utworzonych miejsc opieki oraz liczba miejsc, które ukończyły funkcjonowanie przez 12 miesięcy. Po czwarte, w przypadku miejsc opieki utworzonych na terenie gmin będących tzw. „białymi plamami” w przypadku środków na funkcjonowanie wyłączony zostaje obowiązek obsadzenia miejsc opieki na minimalnym wymaganym poziomie 75 proc., bez względu na to jaki podmiot i kiedy w okresie trwania Programu utworzył miejsca opieki na terenie danej gminy. Ostatnia zmiana jest taka, że ze względu na zakończone już w niektórych przypadkach okresy funkcjonowania 12 miesięcy, wojewodowie będą musieli podjąć ponowną procedurę rozliczenia tego okresu, co będzie mogło skutkować wypłaceniem nienależnego zwrotu wobec nowych zasad zadania funkcjonowania.

Wyniki naboru zostaną ogłoszone do 3 października 2025 roku w zakładce Aktywny Maluch 2022-2029 na stronie internetowej MRPiPS.