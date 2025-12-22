Przewidywane wydatki i łagodniejsze Święta

Na podstawie danych zebranych przez Związek Banków Polskich (ZBP) we współpracy z firmą badawczą Minds&Roses, tegoroczne Święta Bożego Narodzenia mają być łagodniejsze pod względem obciążenia domowych budżetów w porównaniu do roku ubiegłego. Mimo tej ogólnej tendencji, Polacy nadal spodziewają się wydać znaczną kwotę, przewidując, że wydatki świąteczne sięgną niemal 1,8 tys. zł. Oznacza to wzrost o ponad 200 zł w stosunku do 2024 roku. Największe pozycje w tym budżecie to prezenty, na które przeznaczone zostanie średnio 677 zł, oraz zakupy spożywcze wynoszące 671 zł. Na podróże i dojazdy Polacy wydadzą około 439 zł. Raport zaznacza, że na niższe rachunki sprzyja niższa cena paliwa.

Świąteczny koszyk - oszczędności i kierunki cięć

W kontekście aktualnej sytuacji gospodarczej, 51 proc. badanych deklaruje zamiar ograniczenia zakupów świątecznych, natomiast 37 proc. nie planuje żadnych cięć. Pozostałe osoby nie miały wyrobionego zdania. Ci, którzy zamierzają oszczędzać, najczęściej wskazują na zmniejszenie wydatków na artykuły spożywcze (40 proc.) oraz prezenty (39 proc.). Znacznie mniej Polaków planuje ograniczać wydatki związane z podróżami, co deklaruje jedynie 14 proc. respondentów.

Koszyk świąteczny i spadek cen

Autorzy raportu oszacowali, że przeciętna czteroosobowa rodzina wyda na tegoroczne święta 3 tys. 655,30 zł, co stanowi spadek o blisko 150 zł w porównaniu do zeszłego roku. Tę obniżkę eksperci tłumaczą przede wszystkim tańszym paliwem oraz niższymi cenami niektórych usług i przygotowań. W kalkulacjach uwzględniono m.in. najczęściej kupowane produkty spożywcze, choinki (zarówno żywe, jak i sztuczne), ozdoby, catering oraz koszty podróży w kraju i za granicą. Raport podaje również szczegółowe dane dotyczące niektórych produktów i usług. Średnie wydatki na ubrania i usługi fryzjerskie wyniosą 1 tys. 147 zł, co jest kwotą niższą o 148 zł w stosunku do ubiegłego roku. Koszt zatankowania pełnego baku paliwa spadnie z 394 zł do około 348 zł. Nastąpił także spadek ceny karpia: 2 kg karpia kosztuje obecnie 117 zł, czyli ponad 20 zł mniej niż rok temu. Z drugiej strony, odnotowano wzrost cen słodyczy, np. 100 g czekolady mlecznej zdrożało z 5 zł do 7,5 zł. Więcej należy zapłacić także za choinki, gdzie żywe drzewko to wydatek od 75 do 250 zł, a sztuczne od 205 do 608 zł.

Plany na spędzanie Świąt i ocena eksperta

Zdecydowana większość, bo 86 proc. uczestników badania, planuje spędzić nadchodzące święta we własnym domu. Po 4 proc. badanych zamierza spędzić ten czas u przyjaciół lub na wakacjach w Polsce, a 2 proc. wyjedzie za granicę. 4 proc. ankietowanych nie podjęło jeszcze decyzji. Dr Przemysław Barbrich z ZBP ocenił, że choć sytuacja finansowa wielu gospodarstw domowych jest stabilniejsza niż rok temu, część Polaków wciąż podkreśla konieczność kontrolowania swoich wydatków.