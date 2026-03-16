Oferta handlowa "Bilet Seniora" - jak z niej skorzystać?

Najpopularniejszą formą zniżki dla osób w wieku 60+ jest tzw. "Bilet Seniora", oferowany przez PKP Intercity. To oferta handlowa, która pozwala na zakup biletów w klasie 1 i 2 ze zniżką wynoszącą zazwyczaj 30 proc. Co ważne, aby skorzystać z tej zniżki, nie musisz posiadać legitymacji emeryta ani specjalnych zaświadczeń. Wystarczy, że w trakcie kontroli biletów okażesz dokument ze zdjęciem potwierdzający Twój wiek, na przykład dowód osobisty, paszport, prawo jazdy lub cyfrowy dokument w aplikacji mObywatel. Jest to najwygodniejsza opcja dla osób, które często podróżują pociągami dalekobieżnymi.

Reklama

Ulga ustawowa 37 proc. - pamiętaj o ważnym ograniczeniu

Wielu seniorów słyszy o "ulgowej cenie 37 proc," i błędnie zakłada, że przysługuje im ona przy każdym zakupie biletu. To najczęstszy powód wystawiania mandatów przez konduktorów. Ulga ustawowa 37 proc. przysługuje emerytom i rencistom, ale tylko dwa razy w roku. Aby z niej skorzystać, nie wystarczy samo posiadanie legitymacji emeryta-rencisty. Pasażer musi posiadać przy sobie odpowiednie zaświadczenie, które jest wydawane przez uprawnione organizacje, takie jak Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Jeśli w trakcie kontroli nie okażesz tego zaświadczenia wraz z dokumentem tożsamości, konduktor ma prawo uznać bilet za nieważny i nałożyć opłatę dodatkową.

Na co jeszcze mogą liczyć seniorzy?

Poza ofertami na pociągi dalekobieżne warto pamiętać o lokalnych udogodnieniach. W wielu miastach w Polsce obowiązuje darmowa komunikacja miejska dla seniorów. Zazwyczaj prawo do bezpłatnych przejazdów autobusami, tramwajami czy metrem nabywa się po ukończeniu 70. roku życia. W takim przypadku podstawą do darmowej jazdy jest zazwyczaj jedynie dowód osobisty, który potwierdza wiek pasażera.

Złote zasady dla podróżującego seniora

Aby każda podróż przebiegła spokojnie, warto przestrzegać trzech kluczowych zasad:

Zawsze sprawdzaj rodzaj ulgi: Zanim kupisz bilet, upewnij się, czy wybierasz ofertę handlową „Bilet Seniora” (dla osób 60+), czy próbujesz skorzystać z ograniczonej czasowo ulgi ustawowej 37 proc. Miej przy sobie dokument ze zdjęciem: Dowód osobisty to absolutna podstawa każdej podróży. Czytaj regulaminy przewoźnika: Jeśli decydujesz się na ulgę ustawową 37 proc., przed wejściem do pociągu sprawdź, czy masz przy sobie aktualne zaświadczenie.

Pamiętaj, że w przypadku wątpliwości dotyczących wyboru oferty najlepiej zapytać kasjera w okienku na dworcu lub skorzystać z infolinii danego przewoźnika. Dzięki temu unikniesz nieporozumień i zaoszczędzisz pieniądze na podróżach.