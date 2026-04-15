Dyrektywa NIS2 znacząco zmienia podejście do cyberbezpieczeństwa w polskich firmach. Jak wskazuje ekspertka, nowe przepisy kończą erę marginalizowania zagrożeń i wymuszają konkretne działania na poziomie zarządów.
NIS 2 w Polsce
Z pełnym przekonaniem mogę powiedzieć, że jest to dobry moment, żeby firmy takie jak nasza zadbały o wyższy poziom bezpieczeństwa. Przez lata bezpieczeństwo w spółkach IT działało na zasadzie: jakoś to będzie. Dyrektywa NIS2 to koniec tej epoki - przekazała w rozmowie z redakcją Forsal prezes Zarządu Dasoft Technologies sp. z o.o. Małgorzata Goszczyńska.
Ekspertka zwróciła uwagę, że wcześniejsza dyrektywa obejmowała ok. 400 podmiotów, natomiast nowelizacja z 3 kwietnia 2026 r. rozszerzyła ten zakres do ponad 40 tys. organizacji. Przez łańcuch dostaw skutki odczuje nawet 80–90% firm na rynku - dodała. Jest jeszcze coś, o czym mówi się za rzadko, ponieważ dyrektywa NIS2 po raz pierwszy w polskim prawie wprowadza osobistą odpowiedzialność majątkową członków zarządu za cyberbezpieczeństwo firmy. Prezes spółki nie może już przekazać tego tematu wyłącznie do działu IT i zapomnieć. To jest również jego decyzja, jego nadzór i odpowiedzialność. W skrajnych przypadkach, naruszenie dyrektywy NIS może grozić zakazem pełnienia funkcji zarządczych - przekazała. W jej ocenie, wprowadzenie dyrektywy NIS 2 bardzo dobrze porządkuje kwestie związane z cyberprzestrzenią.
Osobiście uważam, że bardzo dobrze, bo Polska była w pierwszej połowie 2025 r. jednym z najczęściej atakowanych krajów europejskich przez ransomware (6% globalnych incydentów wg ESET). Oznacza to, że mamy bardzo dużo do nadrobienia w obszarze cyberbezpieczeństwa. Rozmowy, które kiedyś zaczynały się od zastanowienia się na sensem w inwestycji w tym obszarze dzisiaj się kończą. Właśnie o to chodzi w NIS2 - podsumowała Goszczyńska.
Czym jest NIS 2?
NIS 2 to unijna regulacja mająca zwiększyć poziom cyberbezpieczeństwa w 18 kluczowych sektorach gospodarki w Unii Europejskiej. W Polsce została wdrożona poprzez nowelizację ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, która weszła w życie 3 kwietnia 2026 r. Nowe przepisy mają zwiększyć odporność firm i instytucji na cyberataki oraz zapewnić ciągłość działania usług. Do 3 października 2026 r. podmioty uznane za kluczowe i ważne muszą złożyć wniosek o wpis do odpowiedniego wykazu. Termin ten oznacza sześć miesięcy na weryfikację, czy dany podmiot podlega przepisom oraz dopełnienie wymaganych formalności.
Harmonogram wdrożenia UKSC: terminy
- 13 kwietnia 2026 r. – uruchomienie wykazu podmiotów kluczowych i ważnych
- 13 kwietnia – 6 maja 2026 r. – wpisy z urzędu realizowane przez Ministra Cyfryzacji
- 7 maja – 3 października 2026 r. – samorejestracja w wykazie podmiotów kluczowych i ważnych
- 12 czerwca 2026 r. – uruchomienie możliwości korzystania z systemu S46 dla nowych podmiotów
- 3 kwietnia 2027 r. – koniec terminu na rozpoczęcie korzystania z systemu S46 i wdrożenie obowiązków (koniec okresu dostosowawczego)
- 3 kwietnia 2028 r. – pierwszy audyt SZBI (dla podmiotów kluczowych, które nie były operatorami usług kluczowych)
- 3 kwietnia 2028 r. – początek obowiązywania przepisów o karach
Kto musi wdrożyć NIS 2?
Aby ustalić, czy firma podlega nowym regulacjom, należy:
- Ustalić wielkość przedsiębiorstwa W szczególności na podstawie danych zawartych w sprawozdaniu finansowym, według stanu na dzień jego sporządzenia, oraz określić liczbę zatrudnionych pracowników.
- Określić zakres prowadzonej działalności W oparciu o zadeklarowane kody Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), a także posiadane decyzje administracyjne, w tym koncesje, zezwolenia oraz wpisy do rejestrów działalności regulowanej.
- Dokonać analizy przepisów ustawy W szczególności art. 5 ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, określającego katalog podmiotów kluczowych i ważnych, a także załączników nr 1 i nr 2 do ustawy, zawierających wykaz rodzajów działalności objętych regulacją. Spełnienie wskazanych kryteriów może oznaczać zakwalifikowanie przedsiębiorcy jako podmiotu kluczowego lub podmiotu ważnego w rozumieniu ustawy.