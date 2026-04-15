Dyrektywa NIS2 znacząco zmienia podejście do cyberbezpieczeństwa w polskich firmach. Jak wskazuje ekspertka, nowe przepisy kończą erę marginalizowania zagrożeń i wymuszają konkretne działania na poziomie zarządów.

Reklama

NIS 2 w Polsce

Z pełnym przekonaniem mogę powiedzieć, że jest to dobry moment, żeby firmy takie jak nasza zadbały o wyższy poziom bezpieczeństwa. Przez lata bezpieczeństwo w spółkach IT działało na zasadzie: jakoś to będzie. Dyrektywa NIS2 to koniec tej epoki - przekazała w rozmowie z redakcją Forsal prezes Zarządu Dasoft Technologies sp. z o.o. Małgorzata Goszczyńska.

Ekspertka zwróciła uwagę, że wcześniejsza dyrektywa obejmowała ok. 400 podmiotów, natomiast nowelizacja z 3 kwietnia 2026 r. rozszerzyła ten zakres do ponad 40 tys. organizacji. Przez łańcuch dostaw skutki odczuje nawet 80–90% firm na rynku - dodała. Jest jeszcze coś, o czym mówi się za rzadko, ponieważ dyrektywa NIS2 po raz pierwszy w polskim prawie wprowadza osobistą odpowiedzialność majątkową członków zarządu za cyberbezpieczeństwo firmy. Prezes spółki nie może już przekazać tego tematu wyłącznie do działu IT i zapomnieć. To jest również jego decyzja, jego nadzór i odpowiedzialność. W skrajnych przypadkach, naruszenie dyrektywy NIS może grozić zakazem pełnienia funkcji zarządczych - przekazała. W jej ocenie, wprowadzenie dyrektywy NIS 2 bardzo dobrze porządkuje kwestie związane z cyberprzestrzenią.

Osobiście uważam, że bardzo dobrze, bo Polska była w pierwszej połowie 2025 r. jednym z najczęściej atakowanych krajów europejskich przez ransomware (6% globalnych incydentów wg ESET). Oznacza to, że mamy bardzo dużo do nadrobienia w obszarze cyberbezpieczeństwa. Rozmowy, które kiedyś zaczynały się od zastanowienia się na sensem w inwestycji w tym obszarze dzisiaj się kończą. Właśnie o to chodzi w NIS2 - podsumowała Goszczyńska.

Czym jest NIS 2?

NIS 2 to unijna regulacja mająca zwiększyć poziom cyberbezpieczeństwa w 18 kluczowych sektorach gospodarki w Unii Europejskiej. W Polsce została wdrożona poprzez nowelizację ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, która weszła w życie 3 kwietnia 2026 r. Nowe przepisy mają zwiększyć odporność firm i instytucji na cyberataki oraz zapewnić ciągłość działania usług. Do 3 października 2026 r. podmioty uznane za kluczowe i ważne muszą złożyć wniosek o wpis do odpowiedniego wykazu. Termin ten oznacza sześć miesięcy na weryfikację, czy dany podmiot podlega przepisom oraz dopełnienie wymaganych formalności.

Harmonogram wdrożenia UKSC: terminy

13 kwietnia 2026 r. – uruchomienie wykazu podmiotów kluczowych i ważnych

13 kwietnia – 6 maja 2026 r. – wpisy z urzędu realizowane przez Ministra Cyfryzacji

7 maja – 3 października 2026 r. – samorejestracja w wykazie podmiotów kluczowych i ważnych

12 czerwca 2026 r. – uruchomienie możliwości korzystania z systemu S46 dla nowych podmiotów

3 kwietnia 2027 r. – koniec terminu na rozpoczęcie korzystania z systemu S46 i wdrożenie obowiązków (koniec okresu dostosowawczego)

3 kwietnia 2028 r. – pierwszy audyt SZBI (dla podmiotów kluczowych, które nie były operatorami usług kluczowych)

3 kwietnia 2028 r. – początek obowiązywania przepisów o karach

Kto musi wdrożyć NIS 2?

Aby ustalić, czy firma podlega nowym regulacjom, należy: