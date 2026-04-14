Prawo do zasiłku chorobowego nie wygasa automatycznie wraz z zakończeniem zatrudnienia. W wielu przypadkach świadczenie przysługuje także w okresie wypowiedzenia, a nawet po rozwiązaniu umowy o pracę – o ile spełnione są określone warunki.

Kiedy przysługuje zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia

Zasiłek chorobowy przysługuje osobie, która stała się niezdolna do pracy w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego. Może być także wypłacany za okres choroby trwającej nieprzerwanie po ustaniu zatrudnienia.

Prawo do świadczenia może powstać również wtedy, gdy choroba pojawi się już po rozwiązaniu umowy. Warunkiem jest jednak, aby niezdolność do pracy trwała co najmniej 30 dni i powstała:

nie później niż w ciągu 14 dni od ustania ubezpieczenia chorobowego, lub

nie później niż w ciągu 3 miesięcy – w przypadku chorób o długim okresie wylęgania lub takich, których objawy ujawniają się z opóźnieniem (oznaczonych kodem „E”).

Podstawa prawna Ustawa z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa Art. 7. [Zasiłek chorobowy po ustaniu tytułu ubezpieczenia]

Zasiłek chorobowy przysługuje również osobie, która stała się niezdolna do pracy po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli niezdolność do pracy trwała bez przerwy co najmniej 30 dni i powstała:

1) nie później niż w ciągu 14 dni od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego;

2) nie później niż w ciągu 3 miesięcy od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego - w razie choroby zakaźnej, której okres wylęgania jest dłuższy niż 14 dni, lub innej choroby, której objawy chorobowe ujawniają się po okresie dłuższym niż 14 dni od początku choroby.

Jak długo można być na zasiłku chorobowym po ustaniu zatrudnienia?

Po ustaniu zatrudnienia zasiłek chorobowy przysługuje maksymalnie przez 91 dni. Są jednak wyjątki. Dłuższy okres pobierania świadczenia dotyczy m.in.:

niezdolności do pracy związanej z ciążą,

gruźlicy,

badań i zabiegów związanych z dawstwem komórek, tkanek lub narządów.

W takich przypadkach zasiłek może być wypłacany do 182 dni, a w przypadku ciąży lub gruźlicy – do 270 dni.

Jeśli po tym czasie chory nadal nie może pracować, może ubiegać się o świadczenie rehabilitacyjne – maksymalnie przez 12 miesięcy. Decyzję podejmuje lekarz orzecznik ZUS lub komisja lekarska.

Czy ZUS wypłaci L4 po ustaniu zatrudnienia?

W trakcie zatrudnienia zasiłek wypłaca pracodawca lub zleceniodawca (jeśli zgłasza do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 osób) albo Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Po ustaniu zatrudnienia wypłatę świadczenia zawsze przejmuje ZUS.

Co trzeba złożyć do ZUS by otrzymać zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia

Aby otrzymać zasiłek:

pracodawca przekazuje do ZUS formularz Z-3 lub Z-3a,

były pracownik składa wniosek ZAS-53,

konieczne jest także oświadczenie na druku Z-10.

Dokumenty można złożyć również elektronicznie przez platformę eZUS.

Ważne Ważne: roszczenie o zasiłek przedawnia się po 6 miesiącach od ostatniego dnia okresu, za który świadczenie przysługuje.

Ile wynosi maksymalny zasiłek chorobowy z ZUS po ustaniu zatrudnienia?

Wysokość zasiłku zależy od podstawy wymiaru składek i wynosi:

80 proc. podstawy zasiłku,

100 proc. podstawy zasiłku (m.in. w przypadku ciąży, wypadku przy pracy lub w drodze do pracy oraz badań dla dawców).

Podstawę wylicza się zazwyczaj na podstawie wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy.

W przypadku osób po ustaniu zatrudnienia obowiązuje dodatkowe ograniczenie – podstawa zasiłku nie może przekroczyć 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia.