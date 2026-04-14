Spośród popularnych metod ogrzewania domów, najdroższy w eksploatacji jest kocioł pelletowy, kolejny jest kocioł gazowy, a trzeci kocioł na drewno - wynika z raportu Polskiego Alarmu Smogowego. Najtaniej - zdaniem PAS - ogrzejemy dom gruntową pompą ciepła z ogrzewaniem podłogowym.

Ile kosztuje ogrzewanie domu pelletem?

„Koszty ogrzewania domu i ciepłej wody użytkowej wyliczono między innymi dla budynku w średnim stanie ocieplenia (zużycie ciepła na średnim poziomie 120 kWh/rok/m kw.), o powierzchni 150 m kw., zamieszkałego przez czteroosobową rodzinę” - wyjaśnił Polski Alarm Smogowy. Dodał, że poza najdroższym i mało popularnym kotłem olejowym (12 396 zł rocznie), ogrzewanie domu pelletem to obecnie najbardziej kosztowna metoda ogrzewania domu.

Według ich danych, pellet kupiony na początku kwietnia oznacza roczny wydatek przekraczający 10,3 tys. zł. Z kolei koszt ogrzewania domu kotłem gazowym wyliczyli na ponad 8,8 tys. zł. Najtańszym - zgodnie z danymi PAS - sposobem ogrzewania domu jest pompa ciepła z ogrzewaniem podłogowym; koszty w tym przypadku wyliczyli od niemal 5,5 tys. zł do 4,7 tys. zł.

Koszty ogrzewania pelletem wzrosły o 39 proc.

Autorzy raportu zwrócili uwagę, że koszt ogrzewania pelletem wzrósł od października 2024 r. o 39 proc., a gospodarstwa domowe z pompami ciepła odnotowały wzrost o 4 proc.

Przykład W tym samym okresie koszty ogrzewania domu węglem nie uległy zmianie, a ogrzewanie gazowe staniało o 7 proc.

Jak podano, ogrzewanie domu pompą ciepła jest rocznie o 5,5 tys. zł tańsze niż ogrzewanie pelletowe. „Interesująco przedstawia się również porównanie kosztów ogrzewania w domu bez ocieplenia (zużycie ciepła na poziomie 170 kWh/rok/m kw.) z domem o dobrym, często spotykanym ociepleniu (12 cm ściany, 20 cm poddasze, zużycie ciepła na poziomie 80 kWh/rok/m kw.).

Po termomodernizacji możemy spodziewać się znacznego spadku kosztów, a im droższy typ ogrzewania, tym większe oszczędności. Dla kotła gazowego roczny koszt spada z 11 690 na 6505 zł, a dla pelletu z 14 165 na 7342 zł” - zauważyli autorzy raportu.

Dane, na których bazuje raport, pochodzą z opracowanego przez Polski Alarm Smogowy „kalkulatora kosztów ogrzewania”. Kalkulator ten bazuje na innym narzędziu opracowanym przez Porozumienie Branżowe na rzecz Efektywności Energetycznej (POBE). Celem POBE jest - jak samo informuje na swojej stronie internetowej - m.in. „walka o poprawę jakości środowiska naturalnego” oraz „wsparcie w realizacji programu »Czyste Powietrz«”. Do porozumienia przystąpiła m.in. Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła.

Polski Alarm Smogowy (PAS) to pozarządowa organizacja zrzeszająca ruchy obywatelskie związane z ochroną powietrza. Celem PAS jest „doprowadzenie jakości powietrza do stanu niezagrażającego zdrowiu i życiu osób mieszkających w Polsce”. (PAP)

