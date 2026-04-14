W ostatnim dniu października 2025 r. pracę w Polsce wykonywało 1139,4 tys. cudzoziemców, tj. o 7,1% więcej niż w październiku 2024 r. W porównaniu do poprzedniego miesiąca ich liczba zwiększyła się o 0,9%.

1,1 mln cudzoziemców pracujących w Polsce

W analizowanej populacji cudzoziemców większość stanowili mężczyźni ‒ ich udział wyniósł 59,9% – o 0,4 p. proc. więcej niż rok wcześniej i tyle samo co w końcu września 2025 r.

W stosunku do października 2024 r. wśród cudzoziemców wykonujących pracę zwiększyła się zarówno liczba kobiet, jak i mężczyzn – odpowiednio o 6,0% i 7,8%. W porównaniu z 30 września 2025 r. liczba kobiet zwiększyła się o 0,8%, a liczba mężczyzn o 1,0%.

Cudzoziemcy zatrudniani na umowach cywilnoprawnych

Według stanu na 31 października 2025 r., wśród ogółu cudzoziemców wykonujących pracę, 441,3 tys. osób realizowało wyłącznie umowy zlecenia i pokrewne. Było to o 6,3% więcej niż w październiku 2024 r. oraz 0,9% więcej niż miesiąc wcześniej.

Od danych za styczeń 2025 r. zbiorowość wykonujących pracę obejmuje również właścicieli, współwłaścicieli i dzierżawców gospodarstw indywidualnych w rolnictwie łącznie z pomagającymi członkami ich rodzin, w tym cudzoziemców.

Najwięcej cudzoziemców zatrudnionych w Polsce stanowią Ukraińcy. Stopniowo rośnie jednak procentowy udział pracowników z Azji, głównie z Indii, Nepalu i Filipin.