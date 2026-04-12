Reforma Państwowej Inspekcji Pracy wejdzie w życie 8 lipca, a wraz z nią przepisy nadające inspekcji uprawnienia do zamiany pozornych umów cywilnoprawnych i B2B w umowy o pracę.

PIP: Skargi przed 8 lipca

– Uczulam jednak zatrudnionych na kontraktach, że nowe przepisy dające nam szersze możliwości interweniowania w przypadku niewłaściwie zawartych umów cywilnoprawnych i wszczynania przyspieszonej procedury zamiany ich w etaty wchodzą w życie dopiero od 8 lipca. Wtedy najlepiej złożyć do nas skargę na taki kontrakt – przekazał PAP główny inspektor pracy Marcin Stanecki.

Wyjaśnił, że przed tą datą nowe przepisy, zapewniające inspekcji większe uprawnienia, nie mogą być stosowane. Podkreślił, że skargi, które wpłyną przed tą datą, choć zostaną rozpatrzone, to wciąż według dotychczasowych przepisów.

PIP poinformowała, że w najbliższych trzech miesiącach przygotuje się do wdrożenia zmian w przepisach. Poza opracowaniem nowych zasad postępowania z kontraktami cywilnoprawnymi nawiąże współpracę z ZUS i KAS w zakresie wymiany danych, które będą stanowiły podstawę typowania pracodawców do kontroli. Będzie też m.in. przygotowywać się do wydawania na wniosek pracodawców interpretacji indywidualnych dotyczących kontraktów cywilnoprawnych.

PIP: Inspektorzy zachowują w tajemnicy dane skarżących osób

Szef PIP zapewnił również, że inspektorzy zachowują w tajemnicy dane skarżących osób.

– Choć skarga musi być podpisana, zapewniam, że inspektorka czy inspektor mają obowiązek zachować dane skarżącego w tajemnicy, jeśli nie zgodzi się na ich ujawnienie. Działamy w takich przypadkach na tyle dyskretnie, że wszczynając kontrolę, nie ujawniamy nawet, że powodem naszej wizyty w danym zakładzie pracy jest właśnie skarga – zaznaczył.

Regulacje, które wejdą w życie w lipcu, zakładają, że inspektor pracy – w razie stwierdzenia nieprawidłowości – będzie mieć możliwość w pierwszej kolejności wydania polecenia dotyczącego funkcjonowania umowy cywilnoprawnej lub niezawarcia umowy o pracę, gdy w stosunku prawnym łączącym strony dominują cechy stosunku pracy.

Jeśli polecenie nie zostanie wykonane, inspektor będzie mieć możliwość wystąpienia do okręgowego inspektora pracy o wszczęcie postępowania administracyjnego, które może zakończyć się wydaniem decyzji o przekształceniu umowy lub skierowaniem powództwa do sądu o ustalenie istnienia stosunku pracy.

Od decyzji przysługuje odwołanie do sądu. Do czasu prawomocnego orzeczenia będzie ona wstrzymana.