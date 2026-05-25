Europejski Kongres Finansowy 2026: Okrągłe stoły o przyszłości gospodarki i finansów. Diagnoza i rekomendacje dla rynku i decydentów

Organizatorzy podkreślają, że celem debat nie jest wyłącznie diagnoza problemów, ale także wypracowanie rekomendacji dla rynku finansowego i decydentów publicznych.

Makroekonomia, bankowość i technologie w centrum debat EKF

Jednym z najważniejszych punktów programu będzie Makroekonomiczny Okrągły Stół EKF poświęcony wyzwaniom dla gospodarki i sektora bankowego w latach 2026-2029. Punktem wyjścia do rozmowy będą wyniki 17. edycji raportu „Makroekonomiczne wyzwania i prognozy dla Polski”, przygotowanego przez zespół EKF Research. Publikacja, której premiera odbędzie się podczas kongresu, ma zawierać prognozy kluczowych wskaźników makroekonomicznych, analizę zagrożeń dla stabilności systemu finansowego oraz rekomendacje dotyczące polityki gospodarczej państwa.

Równie istotne miejsce zajmie Technologiczny Okrągły Stół EKF, organizowany przez Krajową Izbę Rozliczeniową we współpracy z Accenture. Dyskusja skupi się na kierunkach transformacji technologicznej sektora bankowego. W debacie udział wezmą m.in. CIO największych banków działających w Polsce. Tematyka obejmie cyberbezpieczeństwo, ciągłość działania instytucji finansowych, modernizację systemów centralnych oraz wykorzystanie sztucznej inteligencji w procesach operacyjnych i usługach bankowych.

Odpowiedzią na rosnącą nieprzewidywalność otoczenia gospodarczego ma być Okrągły Stół CRO poświęcony ryzyku bankowemu. Debata koncentrować się będzie wokół pytania o rolę współczesnych dyrektorów ryzyka - czy powinni pozostać przede wszystkim strażnikami zgodności regulacyjnej, czy też stawać się współtwórcami strategicznej odporności instytucji finansowych. Uczestnicy dyskusji mają analizować, czy obecne modele zarządzania ryzykiem nadążają za światem coraz bardziej podatnym na materializację ryzyk pozafinansowych.

Tradycyjnie kongres zwieńczy Debata Prezesów - jedno z najbardziej oczekiwanych wydarzeń EKF, organizowane we współpracy z EY. Tegoroczna odsłona odbędzie się pod hasłem „Bank jako instytucja, która nie żyje wyłącznie pieniądzem”, co zapowiada szerszą refleksję nad społeczną rolą sektora bankowego i odpowiedzialnością instytucji finansowych wobec gospodarki oraz obywateli.

Nowe okrągłe stoły EKF: ryzyka prawne, local content i transformacja energetyczna

W programie Europejskiego Kongresu Finansowego pojawią się również nowe formaty debat. Jednym z nich będzie Okrągły Stół ds. ryzyk prawnych rynku finansowego, przygotowany przez Klub Odpowiedzialnych Finansów przy EKF. Organizatorzy zwracają uwagę, że ryzyko prawne coraz częściej postrzegane jest jako zagrożenie dla stabilności sektora większe niż np. cykliczne ryzyko kredytowe. Dyskusja ma dotyczyć m.in. consumer finance, corporate governance, cyberbezpieczeństwa czy regulacji dotyczących nowych produktów finansowych.

Nowością w agendzie EKF będzie także debata poświęcona local content, organizowana przez EKF Research. Uczestnicy będą rozmawiać o możliwościach zwiększania udziału polskiego kapitału i krajowych przedsiębiorstw w zamówieniach publicznych oraz inwestycjach infrastrukturalnych - w zgodzie z prawem unijnym. W tle tej dyskusji pojawią się kwestie bezpieczeństwa gospodarczego, odporności łańcuchów dostaw oraz budowy konkurencyjności polskich firm.

Silnie wybrzmi również temat transformacji energetycznej. Okrągły Stół poświęcony racjonalnej transformacji energetycznej ma koncentrować się na elektryfikacji gospodarki jako elemencie bezpieczeństwa państwa i odporności ekonomicznej. Eksperci będą dyskutować m.in. o tym, czy Polska może wykorzystać transformację jako projekt modernizacyjny, czy pozostanie przede wszystkim importerem technologii.

Agendę uzupełni debata Akademii Corporate Governance przy EKF, organizowana we współpracy z Polską Agencją Nadzoru Audytowego. Rozmowy dotyczyć będą współczesnych trendów w corporate governance, jakości kompetencji członków organów spółek, niezależności rad nadzorczych oraz relacji między interesem spółki a wpływem akcjonariuszy dominujących - zwłaszcza w podmiotach z udziałem Skarbu Państwa.

EKF 2026: Więcej niż finanse

Program tegorocznych debat pokazuje, że Europejski Kongres Finansowy 2026 coraz wyraźniej wychodzi poza klasyczną tematykę bankową. Okrągłe stoły EKF stają się forum rozmowy o odporności gospodarki, bezpieczeństwie technologicznym, jakości instytucji i strategicznych kierunkach rozwoju państwa – w czasach rosnącej niepewności geopolitycznej, regulacyjnej i ekonomicznej.

Więcej informacji o programie kongresu znajduje się na stronie Europejskiego Kongresu Finansowego - https://www.efcongress.com/

Krzysztof Ratnicyn