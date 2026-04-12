Jak zmienić sposób wypłaty świadczenia z ZUS? [formularz ZUS EZP]

Osoby otrzymujące świadczenia z Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) mogą w każdej chwili zmienić sposób ich wypłaty z gotówki na przelew bankowy. W tym celu należy złożyć wniosek na formularzu ZUS EZP. Jest to wniosek o zmianę danych osoby zamieszkałej w Polsce. Na jej podstawie ZUS zaktualizuje dane we wszystkich świadczeniach emerytalno-rentowych do których dana osoba jest uprawniona w ZUS.

Wniosek można przekazać w placówce ZUS, wysłać pocztą lub złożyć elektronicznie za pośrednictwem platformy eZUS. Zmiana formy wypłaty nie wymaga dodatkowych formalności poza złożeniem wniosku i może być dokonana w dowolnym momencie. W przypadku osób mieszkających za granicą, należy wypełnić wniosek na formularzu EZZ.

Ważne Wypłata świadczenia może być dokonywana wyłącznie na rachunek bankowy, którego świadczeniobiorca jest właścicielem lub współwłaścicielem

W przypadku, gdy wniosek składa pełnomocnik świadczeniobiorcy, może on wyłącznie wskazać rachunek bankowy, którego właścicielem lub współwłaścicielem jest świadczeniobiorca.

Coraz więcej świadczeń z ZUS trafia na konta bankowe

Z danych ZUS wynika, że przelewy bankowe są obecnie dominującą formą wypłaty świadczeń. W lutym 2026 r. ponad 87 proc. osób, którym przyznano emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, wybrało konto bankowe. Łącznie spośród ok. 8,9 mln świadczeniobiorców aż 7,2 mln otrzymuje pieniądze w formie przelewu. Wskaźnik tzw. ubankowienia wzrósł do 81,2 proc. – dla porównania w 2020 r. było to 72,6 proc.