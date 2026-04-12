Nowe zasady liczenia stażu pracy

Zmiana przepisów pozwala na wliczanie do stażu pracy okresów zatrudnienia innych niż umowa o pracę. W praktyce oznacza to, że do stażu będą zaliczane między innymi:

praca na podstawie umów cywilnoprawnych, takich jak umowa zlecenie, umowa agencyjna czy umowa o świadczenie usług,

prowadzenie działalności gospodarczej lub współpraca przy jej prowadzeniu,

sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem w okresach zawieszenia działalności,

członkostwo w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych.

W rezultacie wiele osób przekroczy próg 10 lat stażu pracy, co otwiera drogę do 26 dni urlopu rocznie zamiast dotychczasowych 20. To nie tylko więcej wolnego, ale także realny wzrost świadczeń i dodatków wypłacanych przez pracodawcę.

Wyższe wypłaty i dodatki dla pracowników

Nowe przepisy mogą przynieść również inne korzyści finansowe. Dodatkowy staż pracy wpływa między innymi na:

dodatki stażowe i premie - wiele firm nagradza lojalność pracownika dodatkowymi wypłatami uzależnionymi od długości zatrudnienia,

wyższe odprawy - przy odejściu z pracy staż pracy może zwiększyć wysokość wypłacanego świadczenia.

Dzięki temu osoby, które wcześniej nie miały pełnego stażu, mogą liczyć na większe wsparcie finansowe i bardziej atrakcyjne warunki zatrudnienia.

Jak skorzystać z nowych uprawnień

Aby skorzystać z nowych zasad, pracownik musi złożyć w ZUS odpowiedni wniosek. Dokument nosi nazwę „Wniosek o wydanie zaświadczenia o ubezpieczeniu dla celów doliczenia okresów do stażu pracy” i dostępny jest wyłącznie online, przez konto na platformie eZUS.

Po otrzymaniu zaświadczenia pracownik przekazuje je pracodawcy, który ma obowiązek uwzględnić dodatkowe okresy w naliczaniu świadczeń. Termin dostarczenia dokumentu wynosi maksymalnie 24 miesiące, co daje sporo czasu na formalności.

Planowanie urlopu i finansów w świetle zmian

Świadomość nowych przepisów pozwala na lepsze planowanie zarówno urlopu, jak i domowego budżetu. Dodatkowe dni wolne, wyższe dodatki i odprawy to realne wsparcie, które można efektywnie wykorzystać. Warto więc już teraz sprawdzić swoje okresy zatrudnienia, przygotować wniosek i monitorować wypłaty, aby nie przegapić żadnej korzyści wynikającej z nowych zasad.