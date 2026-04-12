15 minut to dopiero początek
Podstawowa przerwa w pracy wynika wprost z przepisów i przysługuje każdemu, kto pracuje odpowiednio długo w ciągu dnia. Zgodnie z art. 134 Kodeks pracy, jeśli dobowy wymiar czasu pracy wynosi co najmniej 6 godzin, pracownik ma prawo do minimum 15 minut przerwy wliczanej do czasu pracy.
To rozwiązanie jest powszechnie znane i stosowane w większości firm, dlatego wiele osób uznaje je za jedyną przysługującą przerwę. W praktyce jednak to tylko część uprawnień, jakie przewidują przepisy.
Dodatkowe przerwy dla pracy przy komputerze
Znacznie mniej osób zdaje sobie sprawę z tego, że pracownicy wykonujący obowiązki przy komputerze mają dodatkowe uprawnienia. Reguluje to § 7 ust. 2 Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.
Zgodnie z tym przepisem pracownikowi przysługuje 5 minut przerwy po każdej godzinie pracy przy monitorze ekranowym lub możliwość wykonywania w tym czasie innych obowiązków, które nie obciążają wzroku. Co ważne, czas ten również wlicza się do czasu pracy.
Skąd bierze się 35 minut
W przypadku standardowego dnia pracy trwającego 8 godzin, łatwo policzyć, ile wynosi łączny czas takich przerw. Po każdej godzinie pracy przysługuje 5 minut odpoczynku, co w praktyce daje około 35 minut dziennie.
To właśnie stąd bierze się często powtarzana informacja o dodatkowych 35 minutach przerwy. Warto jednak pamiętać, że nie jest to jeden długi blok wolnego czasu, lecz krótkie przerwy rozłożone w trakcie całego dnia pracy.
Nie można ich „zebrać” na koniec dnia
Choć wizja wcześniejszego wyjścia z pracy może wydawać się kusząca, przepisy nie przewidują możliwości łączenia tych przerw w jedną dłuższą. Ich celem jest regeneracja w trakcie wykonywania obowiązków, przede wszystkim odciążenie wzroku i układu mięśniowo szkieletowego.
W praktyce oznacza to, że pracodawca powinien organizować pracę w taki sposób, aby pracownik miał możliwość regularnego odchodzenia od monitora lub wykonywania innych, mniej obciążających zadań.
Możesz mieć więcej niż jedną przerwę
Kluczowe jest to, że przerwy wynikające z przepisów dotyczących pracy przy komputerze nie zastępują tej podstawowej, 15 minutowej. To dwa niezależne uprawnienia, które obowiązują równolegle, ponieważ wynikają z różnych aktów prawnych.
W efekcie pracownik, który spędza większość dnia przy komputerze, może korzystać zarówno z przerwy przewidzianej w Kodeksie pracy, jak i z dodatkowych krótkich przerw w trakcie dnia.
Dlaczego wiele osób z tego nie korzysta
Mimo że przepisy są jednoznaczne, w praktyce wielu pracowników nie korzysta w pełni z przysługujących im przerw. Często wynika to z organizacji pracy, presji obowiązków albo zwykłego braku świadomości swoich praw.
Tymczasem regularne przerwy mają konkretne uzasadnienie zdrowotne i są jednym z podstawowych elementów ochrony pracownika. Ich wprowadzenie do przepisów nie jest przypadkowe, lecz wynika z potrzeby ograniczenia negatywnych skutków długotrwałej pracy przy komputerze.