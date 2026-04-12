15 minut to dopiero początek

Podstawowa przerwa w pracy wynika wprost z przepisów i przysługuje każdemu, kto pracuje odpowiednio długo w ciągu dnia. Zgodnie z art. 134 Kodeks pracy, jeśli dobowy wymiar czasu pracy wynosi co najmniej 6 godzin, pracownik ma prawo do minimum 15 minut przerwy wliczanej do czasu pracy.

To rozwiązanie jest powszechnie znane i stosowane w większości firm, dlatego wiele osób uznaje je za jedyną przysługującą przerwę. W praktyce jednak to tylko część uprawnień, jakie przewidują przepisy.

Dodatkowe przerwy dla pracy przy komputerze

Znacznie mniej osób zdaje sobie sprawę z tego, że pracownicy wykonujący obowiązki przy komputerze mają dodatkowe uprawnienia. Reguluje to § 7 ust. 2 Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

Zgodnie z tym przepisem pracownikowi przysługuje 5 minut przerwy po każdej godzinie pracy przy monitorze ekranowym lub możliwość wykonywania w tym czasie innych obowiązków, które nie obciążają wzroku. Co ważne, czas ten również wlicza się do czasu pracy.

Skąd bierze się 35 minut

W przypadku standardowego dnia pracy trwającego 8 godzin, łatwo policzyć, ile wynosi łączny czas takich przerw. Po każdej godzinie pracy przysługuje 5 minut odpoczynku, co w praktyce daje około 35 minut dziennie.

To właśnie stąd bierze się często powtarzana informacja o dodatkowych 35 minutach przerwy. Warto jednak pamiętać, że nie jest to jeden długi blok wolnego czasu, lecz krótkie przerwy rozłożone w trakcie całego dnia pracy.

Nie można ich „zebrać” na koniec dnia

Choć wizja wcześniejszego wyjścia z pracy może wydawać się kusząca, przepisy nie przewidują możliwości łączenia tych przerw w jedną dłuższą. Ich celem jest regeneracja w trakcie wykonywania obowiązków, przede wszystkim odciążenie wzroku i układu mięśniowo szkieletowego.

W praktyce oznacza to, że pracodawca powinien organizować pracę w taki sposób, aby pracownik miał możliwość regularnego odchodzenia od monitora lub wykonywania innych, mniej obciążających zadań.

Możesz mieć więcej niż jedną przerwę

Kluczowe jest to, że przerwy wynikające z przepisów dotyczących pracy przy komputerze nie zastępują tej podstawowej, 15 minutowej. To dwa niezależne uprawnienia, które obowiązują równolegle, ponieważ wynikają z różnych aktów prawnych.

W efekcie pracownik, który spędza większość dnia przy komputerze, może korzystać zarówno z przerwy przewidzianej w Kodeksie pracy, jak i z dodatkowych krótkich przerw w trakcie dnia.

Dlaczego wiele osób z tego nie korzysta

Mimo że przepisy są jednoznaczne, w praktyce wielu pracowników nie korzysta w pełni z przysługujących im przerw. Często wynika to z organizacji pracy, presji obowiązków albo zwykłego braku świadomości swoich praw.

Tymczasem regularne przerwy mają konkretne uzasadnienie zdrowotne i są jednym z podstawowych elementów ochrony pracownika. Ich wprowadzenie do przepisów nie jest przypadkowe, lecz wynika z potrzeby ograniczenia negatywnych skutków długotrwałej pracy przy komputerze.