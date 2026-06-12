Masz 60 lat i w ogóle nie pracowałeś? Czy dostaniesz emeryturę z ZUS? Oto odpowiedź

Brutalna prawda o polskim systemie emerytalnym

Polski system emerytalny opiera się na prostej zasadzie: dostajesz tyle, ile sam sobie odłożysz. Każdy miesiąc legalnej pracy to składka, która trafia na Twoje indywidualne konto w ZUS. Jeśli w wieku 60 lat Twój staż ubezpieczeniowy wynosi zero, ZUS odrzuci wniosek o standardowe świadczenie. Bez odłożonego kapitału urzędnicy nie mają z czego wyliczyć Twojej emerytury.

Mam 60 lat i w ogóle nie pracowałem. Czy dostanę emeryturę z ZUS?

Nie, w wieku 60 lat nie otrzyma Pan/Pani żadnej emerytury z ZUS, ponieważ wiek emerytalny dla mężczyzn w Polsce wynosi 65 lat (kobiety osiągają go w wieku 60 lat), a przede wszystkim prawo do jakiegokolwiek świadczenia przysługuje wyłącznie osobom, które odprowadziły przynajmniej jedną składkę na ubezpieczenie emerytalne. Dodatkowo, aby uzyskać gwarantowaną emeryturę minimalną, konieczne jest wykazanie odpowiedniego stażu pracy (20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn). W takiej sytuacji, ze względu na całkowity brak historii zatrudnienia i opłaconych składek, ZUS nie naliczy żadnego świadczenia, a jedyną formą wsparcia finansowego w przyszłości mogą być zasiłki z pomocy społecznej.

Wiek emerytalny to za mało. Liczy się płeć i staż

Samo ukończenie 60 lat daje prawo do złożenia wniosku o emeryturę wyłącznie kobietom. Mężczyźni w Polsce muszą czekać na osiągnięcie powszechnego wieku emerytalnego, który wynosi 65 lat. Jednak sam wiek nie gwarantuje nawet najniższego państwowego świadczenia. Aby ZUS wypłacał Ci gwarantowaną emeryturę minimalną (która od 1 marca 2026 roku wynosi 1978,49 zł brutto), musisz wykazać się odpowiednim stażem pracy:

20 lat - dla kobiet,

25 lat- dla mężczyzn.

Przy zerowym stażu pracy państwo nie dopłaci do Twojego konta ani grosza.

Pułapka jednego dnia pracy, czyli groszowe emerytury

W mediach głośno jest o tzw. mikroemeryturach - seniorach, którzy dostają z ZUS kilkanaście złotych lub nawet kilka groszy miesięcznie. Wynika to z faktu, że w Polsce wystarczy przepracować legalnie choćby jeden dzień w życiu, aby zyskać dożywotnie prawo do świadczenia. Jeśli jednak nie masz na koncie absolutnie żadnego, nawet jednodniowego zatrudnienia, nie otrzymasz od ZUS nawet symbolicznego grosza.

Program "Mama 4+", czyli szansa dla rodziców

Brak pracy zawodowej często wynikał z konieczności poświęcenia się rodzinie. Państwo przewidziało dla takich osób specjalne rozwiązanie. To Rodzicielskie świadczenie uzupełniające, znane powszechnie jako program "Mama 4+".Jeśli jesteś kobietą, skończyłaś 60 lat, urodziłaś i wychowałaś co najmniej czworo dzieci i z tego powodu nie mogła s podjąć pracy, możesz złożyć wniosek o to świadczenie. W wyjątkowych sytuacjach (np. po śmierci matki) o pieniądze może ubiegać się też ojciec po 65. roku życia. Świadczenie to wynosi tyle samo, co minimalna emerytura.

Emerytura w drodze wyjątku i pomoc społeczna

Co w sytuacji, gdy nie masz dzieci, nie pracowałeś i zostałeś bez środków do życia? Masz jeszcze dwie alternatywne ścieżki:

Emerytura w drodze wyjątku - przyznaje ją osobiście Prezes ZUS. Musisz udowodnić, że nie mogłeś pracować z powodu szczególnych okoliczności losowych (np. ciężka choroba od młodości), nie masz innych dochodów ani rodziny, która mogłaby Cię utrzymać.

- przyznaje ją osobiście Prezes ZUS. Musisz udowodnić, że nie mogłeś pracować z powodu szczególnych okoliczności losowych (np. ciężka choroba od młodości), nie masz innych dochodów ani rodziny, która mogłaby Cię utrzymać. Zasiłek stały z pomocy społecznej - jeśli z powodu wieku lub stanu zdrowia jesteś całkowicie niezdolny do pracy, lokalny Ośrodek Pomocy Społecznej (OPS) może przyznać Ci comiesięczne wsparcie finansowe, o ile spełniasz kryteria dochodowe.

FAQ - najczęściej zadawane pytania