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Nowy sondaż partyjny. KO na prowadzeniu, zaskakujący remis na dole stawki

oprac. Tomasz Lipczyńskiredaktor, wydawca
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dzisiaj, 08:14
Nowy sondaż partyjny. KO na prowadzeniu, zaskakujący remis na dole stawki
Nowy sondaż partyjny. KO na prowadzeniu, zaskakujący remis na dole stawki/Shutterstock
Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, największe poparcie uzyskałaby Koalicja Obywatelska. Z najnowszego sondażu Opinia24 dla Onetu wynika, że uwagę zwraca także remis dwóch ugrupowań – Lewicy i Konfederacji Korony Polskiej, które mogą liczyć na identyczne poparcie wyborców.

Przetasowania na scenie politycznej?

Gdyby wybory odbywały się w najbliższą niedzielę, wygrałaby je Koalicja Obywatelska z poparciem 31,4 proc - wynika z sondażu Opinia24, którego wyniki opublikował Onet.

Drugie miejsce po KO zajęło Prawo i Sprawiedliwość — głos na partię Jarosława Kaczyńskiego oddałoby 24,2 proc. badanych. Wyborcze podium zamknęła Konfederacja z wynikiem 12,6 proc. głosów. Czwarty wynik — po 7,5 proc. głosów — uzyskałyby Konfederacja Korony Polskiej oraz Lewica.

Pozostałe partie rządzące pod progiem wyborczym

Pozostałe partie znalazłyby się pod progiem wyborczym. Według sondażu, na Partię Razem głos oddałoby 3,2 proc. wyborców. Polskie Stronnictwo Ludowe mogłoby liczyć na 2,7 proc. poparcia, a Polska 2050 — na 1,8 proc. Głosowanie na inne partie zadeklarowało 1,4 proc. badanych, a 5 proc. nie było w stanie jednoznacznie wskazać, na kogo oddałoby głos.

Deklarowana wysoka frekwencja

W wyborach do Sejmu wzięłoby udział 73 proc. badanych - z czego 50 proc. wskazał zdecydowany udział, a 23 proc. „raczej” poszłaby do urn. Co piąty badany - 21 proc. — deklaruje z kolei, że nie planuje udziału w wyborach: 12 proc. respondentów „zdecydowanie” nie wzięłoby udziału w głosowaniu, a 9 proc. „raczej nie” poszłoby do urn - wynika z sondażu Opinia24.

Badanie Opinii24 przeprowadzono w dniach 8-10 czerwca techniką wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI) i wywiadów internetowych (CAWI), na reprezentatywnej próbie 1000 pełnoletnich mieszkańców Polski.

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Źródło: PAP
oprac. Tomasz Lipczyński
redaktor, wydawca
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Tematy: sondażwyborykrajpartie
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