Wybory parlamentarne na Węgrzech rozpoczęły się w niedzielę, 12 kwietnia 2026 r. Na godz. 13:00 frekwencja wyniosła 54,14 proc. Lokale wyborcze zostaną zamknięte o godz. 19:00.

Wybory na Węgrzech. Na godzinę 13 padł kolejny rekord frekwencji

OBWE monitoruje wybory parlamentarne na Węgrzech

Misją obserwacyjną Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka ( (ODIHR) kieruje irlandzki polityk Eoghan Murphy. Jej celem jest ocena, czy wybory odbywają się zgodnie ze standardami Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) oraz przepisami krajowymi. Murphy w rozmowie z PAP przekazał, że obserwatorzy rozpoczęli pracę w niedzielę wraz z otwarciem lokali wyborczych, a misja potrwa do zakończenia całego procesu wyborczego.

Setki obserwatorów w całym kraju

Przewodniczący przekazał, że zespół podstawowy ODIHR liczy 17 ekspertów z 15 państw uczestniczących, którzy pracują na Węgrzech od końca lutego i pozostaną na Węgrzech do 22 kwietnia. Na początku marca dołączyło do nich 18 obserwatorów długoterminowych rozmieszczonych w różnych częściach kraju.

W dniu głosowania misję wspiera około 180 obserwatorów krótkoterminowych, działających w dwuosobowych zespołach. Odpowiadają oni za monitorowanie otwarcia lokali, przebiegu głosowania oraz liczenia głosów. Dodatkowo w niedzielę do obserwacji włączyły się delegacje parlamentarne OBWE i Rady Europy, liczące łącznie około 180 osób.

Wybory na Węgrzech. Tłumy w lokalach i kolejki w Budapeszcie

Jak wygląda obserwacja wyborów na Węgrzech?

Murphy wytłumaczył, że obserwatorzy zbierają szczegółowe dane m.in. o tym, czy lokale działają zgodnie z przepisami, czy wyborcy mogą swobodnie oddać głos oraz jak przebiega cała procedura. Wszystkie zespoły pracują według jednolitego kwestionariusza.

- Będziemy obserwować liczenie głosów, również ich tabelaryczne zestawienie. Prawo oczywiście zezwala na możliwość ponownego liczenia głosów, więc jeśli komisje zostaną o to poproszone, również będziemy to obserwować - wyjaśniał.

Przekazał, że misja koncentruje się na procesie wyborczym w kraju i nie obejmuje głosowania korespondencyjnego z zagranicy.

Murphy podkreślił, że obserwatorzy działają na zaproszenie władz Węgier.

- Mogliśmy odbyć wszystkie spotkania, na jakie mieliśmy ochotę. Zostaliśmy bardzo ciepło przyjęci przez naród węgierski w całym kraju, nie tylko w Budapeszcie - dodał.

Lokale wyborcze nie były wcześniej informowane o przybyciu misji ODIHR

Zaznaczył, że lokale wyborcze nie były wcześniej informowane o przybyciu misji ODIHR.

- Mamy setki zespołów i nie ogłaszamy z wyprzedzeniem, dokąd się udajemy. To część naszej metodologii, która ma zapewnić statystycznie dobry rozkład w kraju, w którym prowadzimy obserwacje - doprecyzował.

Podkreślił także, że misja OBWE obejmuje nie tylko dzień głosowania, ale cały proces wyborczy – od kampanii po okres po wyborach. Obserwatorzy analizują m.in. rejestrację wyborców i kandydatów, przebieg kampanii oraz funkcjonowanie partii politycznych. W trakcie monitoringu obserwatorzy nie rozmawiają z wyborcami na temat ich własnych spostrzeżeń.

Dokonujemy kompleksowej oceny każdego z tych obszarów, a po zakończeniu procesu przedstawiamy wstępną ocenę naszych początkowych obserwacji. Kilka miesięcy po wyborach przedstawimy raport końcowy, który może zawierać zalecenia dotyczące tego, w jaki sposób można zbliżyć proces wyborczy do zobowiązań OBWE - podsumował Murphy.

Wybory na Węgrzech: liczenie głosów bez ciszy wyborczej

Węgierskie prawo wyborcze nie przewiduje ciszy wyborczej. Kampania trwa do zamknięcia lokali o godz. 19, obowiązuje jednak zakaz agitacji w promieniu 150 metrów od lokali. Liczenie głosów rozpocznie się bezpośrednio po ich zamknięciu. Wstępne wyniki mają zostać opublikowane około godz. 20 – poinformowało Narodowe Biuro Wyborcze (NVI). W kraju nie prowadzi się badań exit poll.

