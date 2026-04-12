Co dwie godziny – zaczynając od 7 rano – Narodowe Biuro Wyborcze (NVI) publikuje dane dotyczące frekwencji w wyborach parlamentarnych na Węgrzech.

Według NVI do godziny 13 w głosowaniu wzięło udział 54,14 proc. uprawnionych do głosowania. Oznacza to, że swój głos oddały 4 mln 75 tys. 272 osoby. Dla porównania, w 2022 r. o tej samej porze zagłosowało 40,01 proc., a 4 lata wcześniej - 42,32 proc.

Do godz. 11 w głosowaniu wzięło udział 37,98 proc. uprawnionych. W 2022 r. o tej samej porze zagłosowało 25,77 proc. osób, a cztery lata wcześniej 29,93 proc. Według danych o frekwencji opublikowanych o godzinie 9, frekwencja w całym kraju wyniosła 16,89 proc. W 2022 r. o tej godzinie było to 10,31 proc., a w 2018 r. – 13,17 proc.

Już o godz. 7 rano, czyli godzinę po otworzeniu lokali wyborczych, frekwencja była rekordowa — do urn poszło 3,46 proc. uprawnionych do głosowania Węgrów. Cztery lata wcześniej do godziny 7 rano NVI odnotowało 1,82 proc., a w 2018 r. – 2,24 proc.

Kiedy wyniki wyborów?

Głosowanie zakończy się o godzinie 19 i od razu w lokalach wyborczych rozpoczyna się liczenie głosów. Wyborcy oczekujący w kolejce o godz. 19 będą mogli oddać głos, jednak po zamknięciu lokali zabronione będzie ustawianie się w kolejce.

W związku z tym, że liczenie głosów rozpocznie się natychmiast po godz. 19, można oczekiwać, że wstępne wyniki, wraz z odsetkiem przeliczonych głosów, powinny zostać opublikowane po godz. 20.

NVI rozpocznie też liczenie głosów otrzymanych korespondencyjnie. Głosy oddane za granicą muszą zostać przeliczone do 18 kwietnia. Jak podkreśla biuro wyborcze, ostateczne wyniki wyborów parlamentarnych mogą zostać przedstawione dopiero w sobotę.

Niedzielne wybory biją kolejne rekordy

Nie tylko frekwencja w wyborach jest rekordowa. Jak informowało w kwietniu NVI, w tym roku w zagranicznych przedstawicielstwach wyborczych zarejestrowało się najwięcej wyborców w historii – ponad 90 tys. osób. Także liczba wyborców głosujących korespondencyjnie ustanowiła rekord wynosząc prawie 224 tys. osób.

Po raz pierwszy głos w wyborach może oddać ponad 180 tys. osób.

Komisje wyborcze zwracają szczególną uwagę na osoby głosujące po raz pierwszy. Młodzi ludzie głosujący po raz pierwszy są witani w każdym lokalu wyborczym symbolicznym upominkiem – plecioną bransoletką w barwach narodowych Węgier, aby podkreślić wagę ich udziału – przypomina NVI.

W całym kraju w niedzielę otwartych jest 10 047 lokali wyborczych, a w rejestrze wyborców znajduje się łącznie 7 527 742 osób.

Kogo w niedzielę wybierają Węgrzy?

Zgromadzenie Narodowe (Orszaggyules) to jednoizbowy parlament Węgier. Składa się on ze 199 deputowanych, z których 106 jest wybieranych w jednomandatowych okręgach wyborczych, a pozostałych 93 - z krajowych list partyjnych. W każdym okręgu wygrywa kandydat, który zdobędzie najwięcej głosów, nawet jeśli nie uzyska większości.

Do udziału w niedzielnych wyborach parlamentarnych na Węgrzech zarejestrowało się pięć list partyjnych oraz 12 list węgierskich mniejszości. Sondaże wskazują jednak, że walka o mandaty rozstrzygnie się między dwoma blokami - opozycyjną TISZĄ pod przewodnictwem Petera Magyara oraz obecnie rządzącym Fideszem premiera Viktora Orbana

Szansę na wejście do parlamentu ma jeszcze tylko jedna partia - skrajnie prawicowy Mi Hazank (Ruch Naszej Ojczyzny).