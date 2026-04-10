Prezydent USA Donald Trump po raz kolejny wyraził poparcie dla obecnego premiera Węgier Viktora Orbana.

Reklama

Wielce Szanowany Premier Węgier, Viktor Orban, to prawdziwie silny i wpływowy Przywódca, o udokumentowanych osiągnięciach i fenomenalnych rezultatach (...) Viktor ciężko pracuje, aby chronić Węgry, rozwijać gospodarkę, tworzyć miejsca pracy, promować handel, powstrzymywać nielegalną imigrację i zapewniać PRAWO I PORZĄDEK! - napisał Trump na portalu Truth Social.

Reklama

Oznajmił, że pod jego rządami relacje między Węgrami a Stanami Zjednoczonymi osiągnęły „nowe szczyty współpracy i spektakularne osiągnięcia” i zapatruje się na jego kolejną kadencję u władzy.

Węgry: WYJDŹCIE I GŁOSUJCIE NA VIKTORA ORBANA. To prawdziwy przyjaciel, wojownik i ZWYCIĘZCA i ma moje całkowite i bezwarunkowe poparcie (...) VIKTOR ORBAN NIGDY NIE ZAWIEDZIE WIELKIEGO NARODU WĘGIER - zapewnił Trump.

Jest to już co najmniej czwarty wyraz poparcia Trumpa dla Orbana przed niedzielnymi wyborami parlamentarnymi. Trump zamieścił swój wpis dwa dni po tym, jak Węgry odwiedził wiceprezydent J.D. Vance w tym samym celu. Podczas wtorkowego wiecu Vance'a w Budapeszcie, Trump chwalił Orbana przemawiając do tłumu przez telefon.

Niezależne sondaże wskazują na opozycję

W ostatnich tygodniach większość niezależnych sondaży wykazywała poparcie dla opozycyjnej Tiszy na poziomie od 49 do 58 proc. wśród zdecydowanych wyborców, przy poparciu dla Fideszu wahającym się między 35 a 38 proc. Badania opinii wykazały również rosnące poparcie dla opozycji przy spadku popularności ugrupowania rządzącego.

Sondaże ośrodków powiązanych z rządem wykazują z kolei przewagę Fideszu, wynoszącą kilka punktów procentowych.

Szacunkowy skład przyszłego parlamentu opracowany przez Median na podstawie pięciu badań opinii przewiduje od 138 do 143 mandatów dla Tiszy Petera Magyara i od 49 do 55 dla rządzącego Fideszu premiera Viktora Orbana. Według Median skrajnie prawicowa partia Mi Hazank może liczyć na pięć lub sześć mandatów, dostając się do parlamentu jako jedyne ugrupowanie poza ugrupowaniami Magyara i Orbana.

Wybory do Zgromadzenia Narodowego już w najbliższą niedzielę

Zgromadzenie Narodowe Węgier (Orszaggyules) liczy 199 posłów, z których 106 jest wybieranych w jednomandatowych okręgach wyborczych, a pozostałych 93 - z krajowych list partyjnych. W każdym okręgu wygrywa ten, kto zdobędzie najwięcej głosów, nawet bez uzyskania większości.

Do udziału w niedzielnych wyborach parlamentarnych na Węgrzech zarejestrowało się pięć list partyjnych oraz 12 list węgierskich mniejszości. Sondaże wskazują jednak, że walka o mandaty rozstrzygnie się między dwoma blokami - opozycyjną Tiszą pod przewodnictwem Petera Magyara oraz obecnie rządzącym Fideszem premiera Viktora Orbana. Szansę na wejście do parlamentu ma jeszcze tylko jedna partia - skrajnie prawicowy Mi Hazank (Ruch Naszej Ojczyzny).

W wyborach startują też socjaldemokratyczna Koalicja Demokratyczna i satyryczna Węgierska Partia Psa o Dwóch Nogach, które zdobywają w sondażach ok. 1 czy 2 proc. poparcia.