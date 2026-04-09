Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas przyznała, że proirański Hezbollah wciągnął Liban w wojnę, ale jednocześnie dodała, że prawo Izraela do samoobrony nie usprawiedliwia wyrządzania tak ogromnych zniszczeń.

Wczoraj w nocy izraelskie naloty zabiły setki osób. Trudno uznać, że tak brutalne działania mieszczą się w ramach samoobrony - oświadczyła.

Szefowa dyplomacji UE oceniła, że działania Izraela narażają zawieszenie broni między USA a Iranem na poważne ryzyko. - Rozejm z Iranem powinien objąć również Liban - dodała, podkreślając, że Hezbollah musi się rozbroić, zgodnie z podjętymi zobowiązaniami. Zapewniła też, że Unia Europejska wspiera wysiłki Libanu, zmierzające do demilitaryzacji tego ugrupowania.

Włochy wzywają ambasadora Izraela. Protest po ostrzelaniu pojazdu misji pokojowej

Ostrzelania włoskiego konwoju misji pokojowej ONZ

W trakcie przeprowadzania przez Izrael najcięższych ataków na Libanwłoski konwój należący do misji pokojowej UNIFIL podróżował do Bejrutu, gdy około 2 km po stracie został trafiony strzałami ostrzegawczymi przez siły zbrojne Izraela. W związku z tym włoskie MSZ wezwało w środę ambasadora Izraela i zażądało wyjaśnień.

Premier Włoch Giorgia Meloni stanowczo potępiła atak i podkreśliła, że Izrael musi wyjaśnić, co się stało. Zwróciła uwagę na zawieszenie broni między Iranem, USA i Izraelem. Oceniła, że jest to również szansa, którą należy wykorzystać, aby zakończyć wojnę w Libanie.

Wskazała, że „decyzja Hezbollahu o wciągnięciu Libanu w ten konflikt była nieodpowiedzialna, ale ciągłe ataki Izraela w Libanie, które już doprowadziły do zbyt wielu ofiar śmiertelnych i niedopuszczalnej liczby przesiedleńców, muszą zostać natychmiast przerwane”.

Zawieszenie broni między USA a Iranem. Jest oświadczenie polskiego MSZ

Co dalej z dwutygodniowym rozejmem?

Izrael przeprowadził w środę zmasowane ataki na cele Hezbollahu w Libanie. Jak poinformowały libańskie władze, w ostrzałach zginęły co najmniej 254 osoby, a 1165 zostało rannych. W odpowiedzi Hezbollah wznowił w nocy ze środy na czwartek ostrzał północnego Izraela, a irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej zablokował żeglugę w cieśninie Ormuz.

Wcześniej Waszyngton i Teheran zgodziły się na dwutygodniowe wstrzymanie ognia w wojnie. Władze USA i Izraela utrzymują, że rozejm nie obejmuje Libanu, z kolei irańskie władze przekonują, że wstrzymanie nalotów na Liban było częścią porozumienia.

Wojna na Bliskim Wschodzie rozpoczęła się 28 lutego od nalotów Izraela i USA na Iran. Teheran odpowiedział atakami zarówno na Izrael, jak i na arabskie państwa regionu Zatoki Perskiej, w tym na położone tam amerykańskie bazy wojskowe i obiekty cywilne, takie jak lotniska i instalacje petrochemiczne. Iran zablokował również swobodną żeglugę przez cieśninę Ormuz, wstrzymując tym samym eksport ropy naftowej z Bliskiego Wschodu.