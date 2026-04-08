Przełom w wojnie USA z Iranem. Co dalej z cieśniną Ormuz? Trump zabrał głos

"Stany Zjednoczone pomogą rozluźnić korki w cieśninie Ormuz" - napisał w najnowszym wpisie Trump na platformie Truth Social. W dalszej części prezydent USA zaznaczył, że "będzie wiele pozytywnych działań", a także dodał, że "Iran może rozpocząć proces odbudowy".

"Zarobione zostaną duże sumy pieniędzy" – kontynuował prezydent, sugerując, że USA będą w pobliżu, by upewniać się, że „wszystko pójdzie dobrze” i wyrażając pogląd, iż na Bliskim Wschodzie mogą zacząć się "złote czasy" jakich - zdaniem Trumpa - doświadczają obecnie USA.

Wcześniej Trump poinformował, że zawarte porozumienie z Iranem jest uzależnione od odblokowania przez ten kraj transportu ropy naftowej i gazu przez cieśninę, przez którą zazwyczaj przechodzi około jednej piątej światowych dostaw tych surowców.

Przypomnijmy, że Iran zablokował Ormuz w pierwszych dniach wojny, rozpoczętej 28 lutego amerykańsko-izraelskim atakiem.

Zawieszenie broni w Iranie. Cieśnina Ormuz znów otwarta dla tankowców

Z najnowszych danych systemu automatycznej identyfikacji statków (AIS) wynika, że żegluga w kluczowym przesmyku łączącym Zatokę Perską z Zatoką Omańską zaczyna wracać do normy. Informacje publikowane przez serwis VesselFinder wskazują na pojawienie się pierwszych konwojów oraz stopniowe zmniejszanie się zatorów widocznych dotąd na mapach nawigacyjnych.

Władze Iranu oficjalnie zapewniły o bezpieczeństwie w regionie, deklarując jednocześnie współpracę przy przywracaniu płynności transportu morskiego – informuje Bloomberg. Z danych branżowych wynika, że dzięki ponownemu otwarciu szlaku ponad 800 jednostek, które przez ostatnie sześć tygodni pozostawały na wodach Zatoki Perskiej, może kontynuować rejsy na otwarte morze.

Do osiągnięcia rozejmu przyczyniły się intensywne działania dyplomatyczne, w tym mediacja Pakistanu. Premier tego kraju, Shehbaz Sharif, przekazał, że uzgodnione zawieszenie broni ma szeroki zakres i obejmuje również państwa sprzymierzone po obu stronach konfliktu, w tym obszar Libanu. Najwyższa Rada Bezpieczeństwa Narodowego Iranu zatwierdziła już dwutygodniową przerwę w działaniach zbrojnych, a według informacji ze źródeł w Białym Domu, na takie rozwiązanie zgodziły się także władze Izraela.