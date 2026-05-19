Forsal logo

Ukraińcy chcą ewakuować rannych wielkimi dronami. Jest pierwsze nagranie

W. Rodak
Wojciech Rodak
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
dzisiaj, 12:03
[aktualizacja dzisiaj, 12:04]
Ukraiński powietrzny dron ewakuacyjny
Ukraińcy chcą ewakuować rannych wielkimi dronami/Telegram
Siły Zbrojne Ukrainy zaczęły eksperymentować z wykorzystaniem dronów do kolejnego zadania. Chodzi o ewakuację rannych. Nagrania z pierwszych prób opublikowano w sieci.

Pierwsze nagranie powietrznego drona ratunkowego

Nagranie opublikowała dziennikarka ukraińskiego serwisu TSN Julija Kirijenko. Widzimy na nim ciężki bezzałogowy wielowirnikowiec, który unosi w powietrze człowieka odgrywającego rannego żołnierza.

Jak zabezpieczyć kapsułę? Wciąż pozostaje wiele wyzwań

Taki sposób ewakuacji rannych ma być alternatywą dla naziemnych systemów ewakuacyjnych, które już są stosowane na froncie. One również mają coraz większe problemy z działaniem w strefie walk ze względu na dużą aktywność rosyjskich dronów.

– W sytuacji niedoboru naziemnych systemów robotycznych i jako alternatywa dla powolnych platform bezzałogowych podatnych na ataki rosyjskich dronów FPV, ewakuacja z użyciem wielowirnikowców może radykalnie zmienić system opieki medycznej na froncie – zauważyła Kirijenko.

Wdrożenie takiego rozwiązania wymaga jednak nie tylko odpowiedniego wyszkolenia operatorów dronów, lecz także zabezpieczenia kapsuły, w której podczas lotu znajdowałby się ranny. Poza tym sam wielowirnikowiec musi zostać wyposażony w systemy ochrony przed rosyjskimi dronami.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
W. Rodak
Wojciech Rodak
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraUkraińcy chcą ewakuować rannych wielkimi dronami. Jest pierwsze nagranie »
Tematy: wojna w Ukrainiedronyukraińska armiaewakuacja rannych żołnierzy
Powiązane
Gen. Ołeksandr Syrski - dowódca ukraińskiej armii
Ukraińscy oficerowie odchodzą przez gen. Syrskiego. "Masz inne zdanie – stajesz się wrogiem"
Ukraiński dron wystrzeliwujący rakiety w kierunku celu na Krymie
Zwierzyna staje się myśliwym. Ukraińskie drony mogą odpowiadać Rosjanom ogniem
Od 21 maja ruszą kontrole w całej Polsce, a zaniedbania mogą skończyć się drogimi remontami
Ruszają kontrole całej Polsce. Od 21 maja nowy obowiązek dla właścicieli nieruchomości
Nadchodzą rewolucyjne zmiany w pogrzebach i na cmentarzach. Czegoś takiego do tej pory Polsce jeszcze nie było
Nadchodzą rewolucyjne zmiany w pogrzebach i na cmentarzach. Czegoś takiego do tej pory Polsce jeszcze nie było
Karty mobilizacyjne z wojska trafiają do Polaków. Co to oznacza i kogo wzywa armia?
Karty mobilizacyjne z wojska trafiają do Polaków. Co to oznacza i kogo wzywa armia?
Zobacz
|
Jest tańszy od pelletu i daje więcej ciepła. Ten opał jest hitem zimy w polskich domach?
Jest dużo tańszy od pelletu, daje dużo więcej ciepła. Ten opał stał się prawdziwym hitem w polskich domach?
Polacy masowo ruszyli po zaświadczenia do ZUS. Można odzyskać brakujące lata stażu pracy
Kto nie złoży wniosku w ZUS w terminie, straci dodatkowe lata stażu pracy. Polacy ruszyli do ZUS po potwierdzenie stażu pracy. Chodzi o nowe przepisy 2026
Polska chce odzyskać dawne terytorium. Coraz mocniej naciska na sąsiada
Polska chce odzyskać dawne terytorium. Coraz mocniej naciska na sąsiada
zmiana czasu, zmiana czasu na zimowy, czas zimowy, kiedy zmiana czasu, Unia Europejska
Koniec ze zmianą czasu – nie trzeba będzie przestawiać zegarków z drugiej na trzecią w nocy. Polska wyłamie się z europejskiego systemu zmiany czasu?
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj