Ukraińcy chcą ewakuować rannych wielkimi dronami. Jest pierwsze nagranie

Pierwsze nagranie powietrznego drona ratunkowego

Nagranie opublikowała dziennikarka ukraińskiego serwisu TSN Julija Kirijenko. Widzimy na nim ciężki bezzałogowy wielowirnikowiec, który unosi w powietrze człowieka odgrywającego rannego żołnierza.

Jak zabezpieczyć kapsułę? Wciąż pozostaje wiele wyzwań

Taki sposób ewakuacji rannych ma być alternatywą dla naziemnych systemów ewakuacyjnych, które już są stosowane na froncie. One również mają coraz większe problemy z działaniem w strefie walk ze względu na dużą aktywność rosyjskich dronów.

An example of how technologies save lives. A wounded soldier from the 59th Brigade STEPOVI KHIZHAKI was evacuated by the "ZMIY Logistic" UGV by a Brave1 member Rovertech. The robot withstood hits from 5.45mm bullets, 152mm shell explosions, a mine, and an FPV drone attack. pic.twitter.com/0EQu3PJxSf — BRAVE1 (@BRAVE1ua) October 15, 2025 Rozwiń

– W sytuacji niedoboru naziemnych systemów robotycznych i jako alternatywa dla powolnych platform bezzałogowych podatnych na ataki rosyjskich dronów FPV, ewakuacja z użyciem wielowirnikowców może radykalnie zmienić system opieki medycznej na froncie – zauważyła Kirijenko.

Wdrożenie takiego rozwiązania wymaga jednak nie tylko odpowiedniego wyszkolenia operatorów dronów, lecz także zabezpieczenia kapsuły, w której podczas lotu znajdowałby się ranny. Poza tym sam wielowirnikowiec musi zostać wyposażony w systemy ochrony przed rosyjskimi dronami.