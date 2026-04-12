Głosowanie, podczas którego Węgrzy wybiorą Zgromadzenie Narodowe, rozpoczęło się o godz. 6 i potrwa do godz. 19. Wyborcy oczekujący w kolejce o godz. 19 będą mogli oddać głos, jednak po zamknięciu lokali zabronione będzie ustawianie się w kolejce.

Liczenie głosów rozpocznie się natychmiast po godz. 19, dlatego wstępne wyniki – wraz ze wskazaniem odsetka przeliczonych głosów – powinny zostać opublikowane około godz. 20.

Głosy oddane za granicą muszą wpłynąć do kraju najpóźniej w czwartym dniu po wyborach i zostać podliczone najpóźniej do 18 kwietnia. W przypadku zbliżonej liczby głosów oddanych na największe listy istnieje możliwość, że ostateczny wynik zostanie przedstawiony dopiero w sobotę po wyborach.

Oczekuje się, że w noc wyborczą podliczonych zostanie ponad 90 proc. głosów oddanych w kraju.

Brak ciszy wyborczej i badań exit poll

Zgromadzenie Narodowe (Orszaggyules), czyli jednoizbowy parlament Węgier, liczy 199 deputowanych, z których 106 jest wybieranych w jednomandatowych okręgach wyborczych, a pozostałych 93 - z krajowych list partyjnych. W każdym okręgu wygrywa kandydat, który zdobędzie najwięcej głosów, nawet jeśli nie uzyska większości.

W kraju nie przeprowadza się badań exit poll.

Węgierskie prawo wyborcze nie przewiduje również ciszy wyborczej. Kampania trwa do zamknięcia lokali wyborczych w niedzielę o godz. 19. W dniu głosowania obowiązuje jednak zakaz agitacji politycznej w odległości do 150 metrów od lokali wyborczych.

Politycy i ich obozy będą czekać na wyniki wyborów w Budapeszcie. Fidesz zorganizuje wieczór wyborczy w kompleksie Balna nad Dunajem, a członkowie Tiszy - na Placu Batthyanyego położonym naprzeciwko siedziby węgierskiego parlamentu.

Niezależne sondaże wskazują na wygraną opozycji

W ostatnich tygodniach większość niezależnych sondaży wykazywała poparcie dla Tiszy na poziomie od 49 do 58 proc. wśród zdecydowanych wyborców, przy poparciu dla Fideszu wahającym się między 35 a 38 proc. Badania opinii wykazały również rosnące poparcie dla opozycji przy spadku popularności ugrupowania rządzącego.

Sondaże ośrodków powiązanych z rządem wykazują z kolei przewagę Fideszu, wynoszącą kilka punktów procentowych.