W poście na platformie X Ghalibaf napisał, że przed rozpoczęciem negocjacji podkreślał, iż Iran wykazuje „dobrą wolę i chęć”, ale ze względu na doświadczenia z dwóch poprzednich wojen „nie ma zaufania do strony przeciwnej”.

Podkreślił, że delegacja irańska „przedstawiła przyszłościowe inicjatywy, ale strona przeciwna ostatecznie nie zdołała zdobyć zaufania delegacji irańskiej w tej rundzie negocjacji”. Jak dodał, Waszyngton „zrozumiał naszą logikę i zasady, a teraz nadszedł czas, aby zdecydował, czy może zdobyć nasze zaufanie, czy też nie”.

Iran: dyplomacja i obrona to nasze narzędzia

Zaznaczył, że Teheran uważa dyplomację, za kolejną - obok walki zbrojnej - metodę służącą osiągnięciu praw narodu irańskiego. „Nie zaprzestaniemy ani na chwilę naszych wysiłków na rzecz utrwalenia osiągnięć czterdziestu dni irańskiej obrony narodowej” - zapewnił. Podziękował również Pakistanowi za ułatwienie negocjacji.

Rozmowy Iran–USA bez porozumienia

Prowadzone w sobotę w Islamabadzie za pośrednictwem Pakistanu negocjacje między Iranem a Stanami Zjednoczonymi nie doprowadziły do porozumienia, co przyznały obie strony. W sobotę minęło sześć tygodni od chwili, kiedy Izrael i USA rozpoczęły wojnę przeciwko Iranowi. (PAP)

