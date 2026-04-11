Amerykańska i irańska delegacja dotarły do stolicy Pakistanu, gdzie mają rozpocząć rozmowy pokojowe. Negocjacje odbywają się przy mediacji Islamabadu.

Rozmowy USA–Iran w Islamabadzie

Amerykańska delegacja, w skład której wchodzą wiceprezydent J.D. Vance, specjalny wysłannik Donalda Trumpa Steve Witkoff i zięć prezydenta Jared Kushner, przybyła w sobotę rano do stolicy Pakistanu, Islamabadu, na rozmowy pokojowe z Iranem – podał Reuters, powołując się na miejscowe źródła. Dzień wcześniej do Pakistanu dotarła delegacja Iranu z udziałem wysokich rangą urzędników politycznych, wojskowych i ekonomicznych, w tym ministra spraw zagranicznych Abbas Aragczi oraz przewodniczącego parlamentu Mohammad Bager Ghalibaf.

Rozmowy są efektem porozumienia o dwutygodniowym zawieszeniu broni, na które USA i Iran zgodziły się w nocy z wtorku na sobotę. Pakistan pełni rolę mediatora między stronami. Format rozmów nie został oficjalnie potwierdzony. Według mediów negocjacje mają przebiegać podobnie jak wcześniejsze rozmowy dotyczące irańskiego programu nuklearnego – bez bezpośrednich kontaktów między delegacjami, z udziałem pośredników.