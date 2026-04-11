Szef administracji wojskowej regionu Serhij Łysak poinformował, że w nocy z piątku na sobotę rosyjskie wojska przeprowadziły atak na Odessę na południu Ukraina. Zginęły co najmniej dwie osoby, a kolejne dwie zostały ranne.

Ukraina: dwie osoby zginęły po nocnym ataku na Odessę

„Kolejna noc pod ostrzałem wroga przyniosła Odessie tragiczne skutki. W wyniku trafienia w dzielnicę mieszkalną zginęły dwie osoby. Składam szczere kondolencje rodzinom i bliskim ofiar. Kolejne dwie osoby, które ucierpiały, przebywają obecnie w szpitalu, gdzie otrzymują wszelką niezbędną pomoc” - napisał Łysak w komunikatorze Telegram.

Jak zaznaczył, poważnie uszkodzona została infrastruktura cywilna. Zniszczeniom uległy dziesiątki domów prywatnych i budynków wielorodzinnych, a także akademik i przedszkole. Uszkodzone zostały okna, dachy i elewacje budynków oraz lokale gastronomiczne. Uderzenia dotknęły również inne elementy infrastruktury.

Rozejm wielkanocny pod znakiem zapytania

W czwartek Kreml poinformował, że przywódca Rosji Władimir Putin ogłosił rozejm na czas prawosławnych świąt wielkanocnych. Rozejm ma obowiązywać od 11 kwietnia po południu (godz. 16 czasu moskiewskiego, czyli godz. 15 w Polsce) do 12 kwietnia do końca dnia.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski potwierdził tę deklarację, przypominając jednocześnie, że Kijów wcześniej proponował wstrzymanie walk na okres Wielkanocy.

