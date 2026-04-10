Chińska agencja prasowa Xinhua przekazała, że Xi oświadczył podczas rozmów, że "niezależnie od zmian sytuacji międzynarodowej i wokół Cieśniny Tajwańskiej, wielki trend zbliżania się i łączenia rodaków z obu stron nie ulegnie zmianie".

Xi ocenił, że "jeśli rodzina rozmawia, nie ma sporów, których nie da się rozwiązać", a odmienne systemy społeczne nie są żadną wymówką dla "separatyzmu". Tego typu odwołania do więzi pokrewieństwa i wspólnoty narodowej zdają się sugerować, że Pekin chce być postrzegany jako strona kładąca większy nacisk na emocjonalne i kulturowe aspekty zjednoczenia niż siłę militarną, choć wielokrotnie podkreślał, że "nigdy nie wyrzeknie się" możliwości użycia siły przeciwko Tajwanowi.

Z kolei Cheng Li-wun opowiedziała się za tym, by cieśnina tajwańska przestała być punktem zapalnym potencjalnego konfliktu. Przewodnicząca KMT wezwała do poszukiwania systemowych rozwiązań zapobiegających wojnie oraz budowy "ram pokoju".

Cheng Li-wun zaproponowała także poszerzenie przestrzeni międzynarodowej dla Tajwanu, co umożliwiłoby wyspie powrót do takich organizacji, jak Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) i Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO).

Cheng wyraziła nadzieję, że kiedyś będzie mogła "powitać sekretarza generalnego (Komunistycznej Partii Chin) Xi" na Tajwanie jako gospodarz – czytamy w opublikowanej przez KMT treści przemówienia. Fakt, że nie odniosła się do niego jako prezydenta czy głowy państwa, odzwierciedla brak wzajemnego uznania rządów i sugeruje utrzymanie dialogu wyłącznie na szczeblu międzypartyjnym.

Wizyta liderki KMT wywołała na Tajwanie ożywioną debatę. Część krytyków zarzuca polityczce zbytnie sprzyjanie Pekinowi w obliczu rosnącej presji militarnej wokół wyspy.

Komunistyczne władze Chin zerwały oficjalne kontakty z Tajpej w 2016 roku, gdy rządy objęła Demokratyczna Partia Postępowa (DPP), odrzucająca chińskie roszczenia terytorialne. Napięcia w regionie stale rosną za sprawą manewrów wojskowych i uległy dalszemu pogorszeniu po objęciu urzędu prezydenta Tajwanu przez Lai Ching-te, którego Pekin uważa za separatystę.

Rząd Tajwanu odrzuca zwierzchnictwo Pekinu i podkreśla, że tylko Tajwańczycy mogą decydować o swoim losie. Jednocześnie nie wyklucza dialogu z Pekinem, ale musi on, jak zaznaczał prezydent, przebiegać na zasadzie równości i wzajemnego szacunku.