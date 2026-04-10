Ile surowca wykorzystają chińskie koncerny?

Z nieoficjalnych ustaleń nie wynika, po jaką dokładnie ilość surowca sięgną chińskie koncerny, w tym China Petrochemical Corp. (Sinopec) oraz China National Petroleum Corp.

Analitycy z firmy Energy Aspects szacują jednak, że w okresie od kwietnia do czerwca uwolnionych może zostać dodatkowo około 1 mln baryłek dziennie — podaje amerykańska agencja.

Udostępnione wolumeny stanowią część rozbudowanego systemu zapasów komercyjnych w zakładach przetwórczych oraz magazynach, mającego chronić państwo przed przerwami w dostawach. Według Bloomberga decyzja nie obejmuje krajowych strategicznych rezerw ropy, które na ten moment pozostają nienaruszone. Całkowite zapasy surowca w Chinach szacowane są na 1,4 mld baryłek.

Chińskie zapasy komercyjne ropy naftowej

Jak obliczyła firma analityczna Kayrros, w marcu chińskie naziemne zapasy komercyjne wynosiły 851 mln baryłek, natomiast rezerwy strategiczne sięgały 413 mln baryłek. Z kolei według danych Centrum Globalnej Polityki Energetycznej Uniwersytetu Columbia, państwo to dysponuje dodatkową pojemnością 130 mln baryłek w podziemnych magazynach.

Wojna USA z Iranem

Działania Pekinu, to reakcja na rozpoczęte 28 lutego naloty USA i Izraela na Iran, co zdestabilizowało globalny handel surowcem. W odpowiedzi na rynkowe zawirowania już w marcu państwa zrzeszone w Międzynarodowej Agencji Energetycznej (MAE) zadeklarowały uwolnienie rekordowych 400 mln baryłek ze swoich zasobów.

Z Pekinu Krzysztof Pawliszak