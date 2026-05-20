Izrael przyspiesza wybory? Parlament przyjął projekt ustawy o rozwiązaniu Knesetu

oprac. Łukasz Dobrzyński
dzisiaj, 21:34
Izraelski parlament przyjął w środę projekt ustawy o samorozwiązaniu Knesetu, co może skutkować przesunięciem terminu wyborów parlamentarnych na wcześniejszy okres o kilka tygodni. Zgodnie z sondażami obecny premier Benjamin Netanjahu stoi przed ryzykiem porażki wyborczej, a głosowanie musi zostać przeprowadzone najpóźniej do 27 października zgodnie z obowiązującym prawem.

Projekt ustawy trafi teraz do komisji, gdzie uzgodniona zostanie data wyborów. Następnie wróci pod ostateczne głosowanie, wymagające poparcia co najmniej 61 spośród 120 członków Knesetu.

Koalicja Netanjahu pod presją. Spór o ustawę wojskową

Do głosowania doszło po tym, gdy partia Zjednoczony Judaizm Tory, reprezentująca ultraortodoksyjnych żydów i tradycyjny sojusznik Netanjahu, zapowiedziała w ubiegłym tygodniu, że wraz z opozycją będzie dążyć do przedterminowych wyborów.

Liderzy ugrupowania oświadczyli, że zdecydowali się na ten krok, ponieważ koalicja Netanjahu nie wywiązała się z obietnicy przyjęcia ustawy zwalniającej ich społeczność z obowiązkowej służby wojskowej.

Próbując przejąć kontrolę nad procesem, koalicja sama złożyła tydzień temu projekt ustawy o rozwiązaniu Knesetu.

Izraelska polityka przed wyborami. Sondaże i możliwe scenariusze

W Izraelu wybory parlamentarne powinny odbywać się co cztery lata, jednak przedterminowe głosowania zdarzają się często. Ostatnie wybory odbyły się w listopadzie 2022 roku, a kolejne muszą zostać przeprowadzone najpóźniej do 27 października.

Kwestia przyspieszonych wyborów nie budzi w Izraelu dużego zainteresowania, ponieważ głosowanie i tak miało się odbyć w najbliższych miesiącach. Izraelscy komentatorzy polityczni przewidują, że parlament może wyznaczyć wybory na pierwszą połowę września, choć możliwy jest także termin pod koniec października.

Po ostatnich wyborach Netanjahu wrócił do władzy, tworząc najbardziej prawicową koalicję w historii Izraela. Niecały rok później reputacja tego polityka jako gwaranta bezpieczeństwa została podważona, gdy 7 października 2023 roku Hamas zaatakował południe kraju.

Od tego czasu sondaże pokazują, że koalicja Netanjahu nie zdobyłaby większości parlamentarnej. Istnieje jednak także możliwość, że partie opozycyjne nie zdołają utworzyć koalicji, co pozostawiłoby Netanjahu na czele rządu tymczasowego do czasu przełamania politycznego impasu.

Taka sytuacja miała już miejsce wcześniej. Przed wyborami w 2022 r. w Izraelu miała miejsce seria pięciu nierozstrzygniętych wyborów w ciągu niespełna czterech lat.

Głównym rywalem Netanjahu jest Naftali Benet, były współpracownik premiera, który odsunął go od władzy po wyborach w 2021 roku i sam został premierem.

Prawicowy Benet połączył siły z liderem centrolewicowej opozycji Jairem Lapidem, tworząc nową partię Razem, która według sondaży może liczyć na tyle samo głosów co Likudem Netanjahu. (PAP)

Źródło: PAP
