Badania psychologiczne będą droższe

Nowe przepisy zmieniają rozporządzenie dotyczące badań psychologicznych osób ubiegających się o prawo jazdy, kierowców oraz osób pracujących na stanowisku kierowcy. Podwyżka dotyczy zarówno badań z zakresu psychologii transportu, jak i ponownych badań wykonywanych w trybie odwoławczym.

Jak wskazano w ocenie skutków regulacji, proponowana opłata w wysokości 200 zł ma odpowiadać rzeczywistym kosztom przeprowadzania badań. Uwzględniono m.in. czas pracy psychologów, amortyzację sprzętu oraz koszty utrzymania lokali. Resort podkreśla, że potwierdzają to sygnały od podmiotów wykonujących takie badania.

„Proponowana stawka opłat za badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu oraz ponowne badanie psychologiczne przeprowadzane w trybie określonym w art. 84 ust. 2 i 3 ustawy w kwocie 200 zł, jest zbliżona do rzeczywistego kosztu ich przeprowadzania, uwzględnia ona zarówno czas wykonania tych badań, jak i amortyzacje sprzętów (urządzeń) oraz koszty utrzymania lokalu, co zostało potwierdzone w pismach od podmiotów je wykonujących" - wskazano w ocenie skutków regulacji projektu rozporządzenia.

Kogo dotyczą zmiany?

Zmiany obejmą wyłącznie kierowców, którzy ustawowo muszą przechodzić badania psychologiczne. Chodzi m.in. o kierowców zawodowych, instruktorów nauki jazdy, egzaminatorów, a także osoby, którym odebrano prawo jazdy np. za jazdę pod wpływem alkoholu lub przekroczenie limitu punktów karnych.

Projekt przewiduje również przepisy przejściowe. Oznacza to, że osoby, które rozpoczną badanie przed wejściem nowych regulacji w życie, ale nie zdążą uzyskać orzeczenia, zapłacą jeszcze dotychczasową stawkę 150 zł.

Projekt został skierowany do konsultacji publicznych. Zainteresowane strony mają 30 dni na zgłaszanie uwag. Nowe przepisy mają wejść w życie po 14 dniach od publikacji w Dzienniku Ustaw.