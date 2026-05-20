Głowice nuklearne na Iskanderach. Jest komunikat Moskwy

oprac. Kamil Nowak
dzisiaj, 12:33
Rosyjskie ministerstwo obrony poinformowało, że podczas trwających ćwiczeń wojskowych na rakietach Iskander-M zamontowano głowice nuklearne — przekazała w środę rano agencja Reuters. Manewry potrwają od 19 do 21 maja.

Iskandery z głowicami nuklearnymi

Według komunikatu rosyjskiego resortu obrony głowice nuklearne zostały dostarczone do mobilnych wyrzutni pocisków Iskander-M, a następnie zainstalowane na rakietach. W kolejnym etapie wyrzutnie zostały skierowane do rejonów, gdzie prowadzone będą kolejne etapy szkolenia. Iskander-M ma zasięg 500 km.

Manewry na wypadek agresji zewnętrznej

Rosyjska armia realizuje manewry związane z przygotowaniem do użycia sił nuklearnych w przypadku zagrożenia zewnętrzną agresją. Jak deklaruje resort obrony, bierze w nich udział 64 tys. żołnierzy oraz sprzęt wojskowy, w tym mobilne wyrzutnie pocisków rakietowych, a także samoloty lotnictwa strategicznego i okręty podwodne.

Ćwiczenia obejmują m.in. dwa okręgi wojskowe - leningradzki i centralny, a także dwa największe rosyjskie zgrupowania sił morskich - Flotę Północną i Flotę Oceanu Spokojnego. Jak poinformowało w poniedziałek ministerstwo obrony Białorusi, także na terytorium tego kraju odbywają się działania w ramach ćwiczeń związanych ze stosowaniem broni nuklearnej.

Źródło: Reuters
