Forsal logo

Pożyczka SAFE droższa niż zakładano. Nowe wyliczenia Komisji Europejskiej

oprac. Tomasz Lipczyński
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
dzisiaj, 12:20
Pożyczka SAFE droższa niż zakładano. Nowe wyliczenia Komisji Europejskiej
Pożyczka SAFE droższa niż zakładano. Nowe wyliczenia Komisji Europejskiej/Shutterstock
Koszt finansowania w ramach pożyczki SAFE mogą okazać się wyższy, niż zakładano jeszcze przed podpisaniem umowy. Rząd opierał swoje wyliczenia na danych z pierwszej połowy ubiegłego roku, jednak - jak wynika z nowszych analiz Komisji Europejskiej - w drugiej połowie roku koszt pozyskania kapitału z rynku wzrósł. Różnica, choć pozornie niewielka, może przełożyć się na realnie wyższe obciążenia dla budżetu.

Stawki oprocentowania SAFE wzrosną?

Gdy przed podpisaniem umowy na pożyczkę SAFE rząd mówił o jej szacunkowym oprocentowaniu na poziomie 3,17 proc., opartym na danych z pierwszej połowy ubiegłego roku, Komisja Europejska już miała nowsze wyliczenia dotyczące kosztów pozyskania finansowania z rynku w drugim półroczu – 3,32 proc. - informuje w środę „Puls Biznesu”.

Redakcja zauważa, że wiele wskazuje na to, że stawki jeszcze wzrosną.

40 kontraktów przed końcem miesiąca

Umowa między rządem RP a Komisją Europejską w sprawie programu SAFE została zawarta 8 maja i teraz - jak zaznacza „PB” - trwa wyścig z czasem. Ambicją rządu jest zawarcie 40 kontraktów z polskimi firmami z sektora zbrojeniowego jeszcze przed końcem miesiąca. Chodzi o to, że do końca maja Polska nie musi wypełniać jednego z podstawowych warunków SAFE, czyli dokonywać zamówień wspólnie z innym krajem członkowskim UE.

Nowe wyliczenia podnoszą prognozy oprocentowania

Redakcja wskazuje, że oprocentowanie pożyczki jest wprost uzależnione od kosztów pozyskiwania finansowania na rynku przez Komisję Europejską. „W czasie gorącej politycznej debaty na temat SAFE Ministerstwo Finansów szacowało, że oprocentowanie będzie zbliżone do 3,17 proc. Przedstawiając te symulacje, resort opierał się na dostępnych wówczas danych KE o koszcie pozyskania unijnego finansowania z rynku, jaki Komisja poniosła w pierwszej połowie 2025 r. Jednak jeszcze w kwietniu ukazał się najnowszy raport, z którego wynika, że koszt się zwiększył. Nie wynosi już 3,17 proc. lecz 3,32 proc." - czytamy w środowym „Pulsie Biznesu”.

Jak podała Komisja, cytowana przed gazetę, „w kontekście niestabilnych warunków rynkowych mających wpływ na wszystkich emitentów średni koszt finansowania w UE nieznacznie wzrósł do 3,32 proc., w porównaniu z 3,17 proc. w pierwszej połowie 2025 r.".

Wszystko rozstrzygnie się jesienią

Redakcja zauważa, że wszystko rozstrzygnie się jesienią, gdy KE ponownie wszystko podliczy - takie raporty publikowane są mniej więcej co sześć miesięcy. Na razie wszystko wskazuje na to, że może to być nawet więcej niż 3,32 proc., bo emitując kolejne serie euroobligacji i bonów, KE musi godzić się na coraz większe rentowności.

Jednak nawet jeśli program SAFE stanie się droższy w obsłudze, to i tak będzie tańszy, niż bezpośrednie finansowanie się Polski na rynku długu - zaznacza „PB”.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: PAP
oprac. Tomasz Lipczyński
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraPożyczka SAFE droższa niż zakładano. Nowe wyliczenia Komisji Europejskiej »
Tematy: SAFEwojskobezpieczeństwowydatki na zbrojenia
Powiązane
Miliardy euro z SAFE popłyną do Polski. To kwestia kilku dni
Miliardy euro z SAFE popłyną do Polski. To kwestia kilku dni
Donald Tusk
Kiedy Polska podpisze umowę SAFE? Donald Tusk podał konkretny termin
Polska broń podbija Rumunię. Miliony euro popłyną do nas z SAFE
Polska broń podbija Rumunię. Miliony euro popłyną do nas z SAFE
Safe,Program.,Security,Action,For,Europe.,Flag,Of,The,European
SAFE i sprzeciw prezydenta. Opinia Polaków jest jasna
Zobacz
|
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd. Czasu coraz mniej
Ponad 8 tysięcy złotych. Taka będzie nowa pensja minimalna. Podwyżki dla setek tysięcy Polaków już od lipca
Ponad 8 tysięcy złotych. Taka będzie nowa pensja minimalna. Już od lipca podwyżki dla setek tysięcy Polaków. Decyzja już została zatwierdzona
Polacy masowo ruszyli po zaświadczenia do ZUS. Można odzyskać brakujące lata stażu pracy
Kto nie złoży wniosku w ZUS w terminie, straci dodatkowe lata stażu pracy. Polacy ruszyli do ZUS po potwierdzenie stażu pracy. Chodzi o nowe przepisy 2026
Polska chce odzyskać dawne terytorium. Coraz mocniej naciska na sąsiada
Polska chce odzyskać dawne terytorium. Coraz mocniej naciska na sąsiada
Stały zasiłek dla bezrobotnych po 50. roku życia 2026 - ile wynosi?
Stały zasiłek dla bezrobotnych po 50. roku życia - ile wynosi? Jak długo przysługuje w 2026 roku?
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj