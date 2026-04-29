Polska broń podbija Rumunię. Miliony euro popłyną do nas z SAFE

Rumunia kupi polskie drony. Zapłaci milionami euro z SAFE

Jednym z kluczowych beneficjentów programu ma być Grupa WB, która – według informacji ujawnionych przez Defense Romania – otrzyma zamówienia o wartości niemal 147 mln euro na dostawy systemów bezzałogowych, a dokładniej na amunicję krążącą. Chodzi przede wszystkim o sprawdzone w boju systemy Warmate, które zdobyły uznanie dzięki skuteczności na froncie w Ukrainie.

Warmate to nowoczesna amunicja krążąca, która jest określana mianem drona kamikadze. Łączy funkcje rozpoznawcze i bojowe, umożliwiając patrolowanie wskazanego obszaru, identyfikację zagrożeń oraz natychmiastowe niszczenie celów przeciwnika. Dzięki kamerom dziennym i termowizyjnym operator może prowadzić obserwację pola walki w czasie rzeczywistym, a po wykryciu celu skierować maszynę do precyzyjnego ataku.

Warmate podbija świat. To polski dron sprawdzony w wojnie

System został zaprojektowany z myślą o maksymalnej mobilności i trudnej wykrywalności. Niewielkie rozmiary, kompozytowa konstrukcja oraz cichy napęd elektryczny sprawiają, że Warmate jest wyjątkowo trudny do przechwycenia przez radary i systemy obrony przeciwlotniczej. Bezzałogowiec może być transportowany w plecakach przez niewielki zespół żołnierzy, startuje z wyrzutni pneumatycznej i nie wymaga infrastruktury lotniskowej.

Ogromną zaletą systemu Warmate pozostaje możliwość szybkiej wymiany głowic bojowych, zależnie od charakteru misji. Dron może przenosić głowice odłamkowo–burzące i termobaryczne, ładunki kumulacyjne przeznaczone do niszczenia pojazdów opancerzonych, a także ładunki niekinetyczne wykorzystywane w działaniach specjalnych.

Polska technologia rozwija NATO. Rumunia sięga po naszą broń

Według Defense Romania zakup Warmate przez Rumunię może zostać zrealizowany wspólnie z Polską. Takie rozwiązanie pozwoliłoby obu państwom uzyskać korzystniejsze warunki finansowe, logistyczne i szkoleniowe, a jednocześnie wpisuje się w unijną strategię standaryzacji uzbrojenia.

Umowa ma obejmować nie tylko dostawy sprzętu, lecz również transfer technologii oraz rozwój lokalnych kompetencji przemysłowych. Serwis i wsparcie techniczne mają być rozwijane w Bukareszcie i Braszowie, zgodnie z wymaganiami strony rumuńskiej dotyczącymi udziału lokalnego przemysłu.

WB Romania otwiera nowy rynek. Polska zbrojeniówka rośnie w UE

Strategiczne znaczenie rumuńskiego rynku potwierdza również decyzja Grupy WB z początku kwietnia 2026 roku o powołaniu spółki WB Romania. To pierwszy podmiot grupy funkcjonujący na terenie Unii Europejskiej poza Polską.

Decyzję ogłoszono podczas polsko–rumuńskiego forum przemysłowego w Bukareszcie. Firma podkreśliła, że Rumunia stanowi dziś jeden z kluczowych kierunków rozwoju zarówno pod względem biznesowym, jak i bezpieczeństwa regionu.

„Sprzyjające warunki dla działalności biznesowej oraz dostęp do wysoko wykwalifikowanej kadry i wyspecjalizowanych podmiotów przemysłowych sprawiają, że rynek rumuński stanowi realne wzmocnienie potencjału Grupy WB” – wskazano w komunikacie spółki.