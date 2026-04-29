We wtorek Fińska Agencja Rezerw Strategicznych ujawniła tajny dotąd dokument. Decyzję o jego upublicznieniu podjęto celem budowania świadomości społecznego wsparcia dla wojska w wypadku ekstremalnego kryzysu oraz stanu wojny. Materiał opisuje ciąg zdarzeń prowadzący do militarnej konfrontacji po hipotetycznym rozbiciu się rosyjskiego myśliwca na fińskim terytorium.

Tak może wyglądać wojna z Rosją. Finlandia ujawniła tajny dokument

Według opisywanego scenariusza Rosja po takim incydencie zaatakowałaby krytyczną infrastrukturę w Finlandii. Uderzenie przerodziłoby się w wojnę na dużą skalę, na skutek czego fińskie władze przeszłyby na gospodarkę wojenną, w której towary byłyby racjonowane.

W hipotetycznym scenariuszu założono, że wojna na Ukrainie zakończyła się zawieszeniem broni, współpraca między Rosją a Chinami pogłębia się, zaś USA coraz bardziej wycofują się z Europy. Presja na Finlandię mogłaby być związana z kwestią kontroli nad autonomicznymi i zdemilitaryzowanymi Wyspami Alandzkimi, położonymi w połowie przeprawy morskiej do Szwecji, którym przypisuje się znaczenie strategiczne.

Finlandia szykuje się na najgorszy scenariusz. Sabotaże i ataki z powietrza

W scenariuszu NATO, do którego Finlandia dołączyła w 2023 roku, jest przedstawiane przez Moskwę jako coraz większe zagrożenie. Ponadto zaostrza się sytuacja na wschodniej granicy, a niezadowolenie z fińskiej polityki wewnętrznej wzrasta.

Kolejnym etapem po ogłoszeniu przez Helsinki stanu wyjątkowego w kraju, byłoby przeprowadzenie przez Rosję wojskowej „operacji specjalnej”, w której do ataków wykorzystane zostałyby drony, a równocześnie przeprowadzane byłyby sabotaże.

Agencja wyjaśnia, że opublikowanie materiału ma uświadomić społeczeństwu wystarczające zrozumienie zagrożenia oraz konieczność wsparcia wojska w przypadku ekstremalnej sytuacji kryzysowej i stanu wojny. W przygotowaniu tego scenariusza zaangażowani byli także eksperci sztabu sił zbrojnych oraz Centrum Cyberbezpieczeństwa Agencji Łączności oraz Transportu (Traficom).