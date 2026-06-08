Forsal logo

Koniec marzeń o nowoczesnym myśliwcu bojowym. Fiasko niemiecko-francuskiej współpracy

oprac. Aleksandra Gruszczyńska
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
dzisiaj, 22:13
Kanclerz Niemiec Friedrich Merz i prezydent Francji Emmanuel Macron
Kanclerz Niemiec Friedrich Merz i prezydent Francji Emmanuel Macron/Materiały prasowe
Marzenia Emmanuela Macrona o budowie wspólnego myśliwca bojowego rozsypały się właśnie jak domek z kart. Pałac Elizejski wydał komunikat, w którym potwierdził, że francusko-niemiecka współpraca zakończyła się fiaskiem.

To miał być projekt, który połączy Francję i Niemcy bardziej niż małżeństwo. Mowa o wspólnej budowie nowoczesnego myśliwca bojowego FCAS. Tak się jednak nie stanie. W poniedziałek wieczorem Pałac Elizejski wydał komunikat, w którym informuje, że projekt wart ponad 100 mld euro nie zostanie zrealizowany.

Niemieckie i francuskie firmy nie potrafiły się dogadać

Wcześniej taką informację podała agencja dpa. Niemieckie władze miały bowiem uznać, że firmy zaangażowane w to przedsięwzięcie, nie mogą go kontynuować.

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz oraz prezydent Francji Emmanuel Macron mieli dojść w zeszłym tygodniu podczas rozmów w Czarnogórze do wspólnej oceny, że firmy Dassault i Airbus nie są w stanie porozumieć się w sprawie budowy wspólnego samolotu bojowego — podała dpa. Według strony francuskiej nie ma sposobu na przełamanie trwającego od wielu miesięcy impasu między tymi dwoma firmami.

Merz miał zasugerować Macronowi, by nie kontynuować projektu budowy wspólnego samolotu bojowego. Dpa oceniła, że dla francuskiego prezydenta, jako współinicjatora pomysłu, jest to „osobisty cios”. „Dla Niemiec i Francji, które chętnie przedstawiają się jako silnik Europy, to politycznie dotkliwa porażka” - zaznaczyła niemiecka agencja.

Francja nie składa broni

W poniedziałek wieczorem Pałac Elizejski przekazał, że „Niemcy uznały, że nie jest możliwe wywieranie dalszej presji na firmy zaangażowane w ten projekt”. Jednocześnie, jak poinformowano: „władze francuskie będą nadal zachęcać krajowe firmy i siły zbrojne do poszukiwania sposobów na realizację ambitnych projektów europejskich, zgodnych z francuskimi interesami bezpieczeństwa”.

System bojowy nowej generacji

Nic dziwnego, że projekt był oczkiem w głowie prezydenta Francji. FCAS (Future Combat Air System) to system bojowy nowej generacji. Nowy myśliwiec miał zastąpić od 2040 r. używane przez Niemcy samoloty Eurofighter i francuskie Rafale. Projekt, którego koszt szacowano na ponad 100 mld euro, zakładał współdziałanie myśliwca z dronami i siecią dowodzenia typu combat cloud.

Pomysł budowy systemu przedstawił w 2017 r. Macron, a poparła go ówczesna kanclerz Niemiec Angela Merkel. Merz zapowiedział kontynuację projektu po objęciu urzędu kanclerza w 2025 r. W lutym br. powiedział jednak, że jego kraj nie potrzebuje myśliwca tak bardzo jak Francja.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
oprac. Aleksandra Gruszczyńska
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraKoniec marzeń o nowoczesnym myśliwcu bojowym. Fiasko niemiecko-francuskiej współpracy »
Tematy: NiemcybezpieczeństwoFrancja
Powiązane
dni wolne od pracy, urlop, decyzja, sejm, MRPiPS
1 sierpnia 2026 roku dniem ustawowo wolnym od pracy – czy można już anulować wnioski urlopowe? Jest decyzja Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Trwa rosyjski atak na Polskę. Raport wskazuje, gdzie idzie główne uderzenie
Trwa rosyjski atak na Polskę. Raport wskazuje, gdzie idzie główne uderzenie
Idą wezwania z wojska. Karty mobilizacyjne trafiają do Polaków. Co to oznacza?
Idą wezwania z wojska. Karty mobilizacyjne trafiają do Polaków. Co to oznacza?
Zobacz
|
Idą wezwania z wojska. Karty mobilizacyjne trafiają do Polaków. Co to oznacza?
Idą wezwania z wojska. Karty mobilizacyjne trafiają do Polaków. Co to oznacza?
dni wolne od pracy, urlop, decyzja, sejm, MRPiPS
1 sierpnia 2026 roku dniem ustawowo wolnym od pracy – czy można już anulować wnioski urlopowe? Jest decyzja Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj