Polska flota elektryków rośnie

Licznik Elektromobilności, uruchomiony przez Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM) i Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności (PSNM), wskazuje też, że pod koniec kwietnia 2026 r. po polskich drogach jeździło ponad 273,1 tys. samochodów osobowych z napędem elektrycznym. Flota w pełni elektrycznych, osobowych aut (BEV, ang. battery electric vehicles) liczyła 135,4 tys. szt., a park hybryd typu plug-in (PHEV, ang. plug-in hybrid electric vehicles) – 137,7 tys. szt.

Liczba samochodów dostawczych i ciężarowych z napędem elektrycznym przekraczała 13 tys. szt., a flota elektrycznych motorowerów i motocykli na koniec kwietnia b.r. składała się z ponad 29,6 tys. szt. Natomiast liczba osobowych i dostawczych aut hybrydowych powiększyła się do niemal 1,4 mln szt.

Pod koniec ubiegłego miesiąca park autobusów zeroemisyjnych w Polsce wzrósł do 2,2 tys. szt. (z czego pojazdy całkowicie elektryczne stanowiły 2 tys. szt., zaś wodorowe 164 szt.).

Punkty ładowania pojazdów elektrycznych

W tym samym czasie w Polsce funkcjonowało ponad 12,7 tys. ogólnodostępnych punktów ładowania pojazdów elektrycznych. Niemal połowa z nich (48 proc., niemal 6,2 tys. szt.) stanowiły szybkie punkty ładowania prądem stałym (DC), a 52 proc. – wolne punkty prądu przemiennego (AC) o mocy mniejszej lub równej 22 kW. W przypadku 21 proc. punktów DC możliwe jest również alternatywne skorzystanie z ładowania AC.

Rekordowy rok rozwoju zeroemisyjnego transportu publicznego

Cytowany w raporcie dyrektor centrum badań i analiz PSNM Jan Wiśniewski stwierdził, że „szykuje się nam również absolutnie rekordowy rok pod względem rozwoju zeroemisyjnego transportu publicznego”. „Od stycznia do kwietnia na drogi wyjechało ponad 330 autobusów bateryjnych – prawie tyle samo co w całym roku 2025 i o niemal 2/3 więcej niż w całym roku 2024. To m.in. konsekwencja kontynuacji dostaw pojazdów objętych dofinansowaniem z programu »Zielony Transport Publiczny«” - dodał Wiśniewski.