Forsal logo

Rośnie sprzedaż „elektryków”. W 2030 r. co czwarte sprzedane nowe auto osobowe w Polsce będzie elektryczne

oprac. Diana Bartosiuk
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
dzisiaj, 08:12
Auta elektryczne
Auta elektryczne/Shutterstock
W 2030 r. co czwarte sprzedane w Polsce auto osobowe będzie elektryczne - tak szacują przedstawiciele Polskiego Stowarzyszenia Nowej Mobilności (PSNM). Z polskich salonów ma wyjechać 140 tys. samochodów elektrycznych. Popularność „elektryków” stale rośnie.

Autorzy publikacji zwrócili uwagę, że na rynku aut elektrycznych po rekordowym roku 2025, gdy zarejestrowano ponad 43 tys. takich samochodów i oddano do użytku ponad 3 tys. punktów ładowania, rynek wchodzi w okres dużych zmian i niepewności.

Popularność aut elektrycznych w Polsce. To efekt dopłat?

Wygląda na to, że po rekordowym 2025 roku sprzedaż nowych aut elektrycznych może nieco wyhamować.

Jeden z kluczowych powodów to oczywiście zakończenie dopłat do zakupu osobowych i dostawczych BEV (battery electric vehicle, pojazdy elektryczne zasilane tylko z akumulatorów - PAP), które były dostępne w Polsce (z krótką przerwą) niemal 4 lata. Duże zmiany czekają nas również na poziomie regulacyjnym: Komisja Europejska postuluje złagodzenie celów wynikających z rozporządzenia 2019/631, w tym celu wyznaczonego na rok 2035: z obecnie planowanego obniżenia emisji o 100 proc. do 90 proc.

- podkreślił członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Nowej Mobilności Aleksander Rajch.

Dyrektor Centrum Badań i Analiz PSNM Jan Wiśniewski przekazał z kolei, że zgodnie z szacunkami Stowarzyszenia w 2030 r. z polskich salonów wyjedzie ponad 140 tys. nowych, osobowych „elektryków”, a ich udział rynkowy zbliży się do 25 proc.

Najwięcej „elektryków” w Warszawie

W informacji przekazano również, że biorąc pod uwagę miasta o liczbie ludności przekraczającej 100 tys., największa liczba samochodów elektrycznych na 1 tys. mieszkańców została zarejestrowana w Warszawie (16,03), a kolejne miejsca zajęły Poznań oraz Katowice. Najmniej takich aut zarejestrowano z kolei w Bytomiu (0,95), Dąbrowie Górniczej oraz Zabrzu.

Autorzy raportu podkreślili, że w ciągu roku łączna moc szybkiej infrastruktury ładowania zwiększyła się z niecałych 190 tys. kW do ponad 300 tys. kW, co oznacza wzrost o 60 proc.

Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności to organizacja zajmująca się rozwojem rynku elektromobilności, technologii wodorowych oraz zrównoważonego transportu. (PAP)

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: PAP
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraRośnie sprzedaż „elektryków”. W 2030 r. co czwarte sprzedane nowe auto osobowe w Polsce będzie elektryczne »
Tematy: transportauto elektrycznesamochody nowe
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj