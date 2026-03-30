- Liczba wypadków się zmniejsza. W roku 2025 do policji zgłoszono ponad 20,9 tys. wypadków. Liczba ta była mniejsza o 2,8 proc. od danych z 2024 roku. W zeszłym roku 1660 osób poniosło śmierć na drogach w kraju, ale i tak jest to spadek o 12,5 proc. w stosunku do 2024 roku - powiedziała w poniedziałek na spotkaniu z dziennikarzami rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.

Resort chce zmienić taryfikator mandatów tak, by kary za przekroczenie prędkości wzrosły.

6,16 zł za litr benzyny i 7,60 zł za litr diesla. ME podaje maksymalne ceny detaliczne paliw

Jak przekazała rzeczniczka MSWiA, najczęstszymi przyczynami wypadków są:

  • nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu,
  • nadmierna prędkość,
  • jazda pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

- To są trzy czynniki, które ciągle się powtarzają - dodała. Przekazała, że resort pracuje nad rozporządzeniem, w którym zniknie możliwość zmniejszenia liczby punktów karnych za te przewinienia poprzez kurs doszkalający. Podobnie ma być m.in. w przypadku spowodowania wypadku, niebezpiecznego wyprzedzania czy nieustąpienia pierwszeństwa pieszemu.

- To jest propozycja na podstawie rozmów i analiz ze służbami, która trafi w tym tygodniu do uzgodnień międzyresortowych - zaznaczyła Gałecka.

Szykuje się rewolucja w egzaminach na prawo jazdy? Projekt zakłada rezygnację z placu manewrowego

Wyższe kary za przekroczenie prędkości

MSWiA chciałoby również zaostrzyć system przyznawania punktów karnych. Za przekroczenie prędkości w zakresie 41-50 km/h sankcja wzrośnie z obecnie 11 do 13 punktów karnych. Natomiast za przekroczenie prędkości powyżej 50 km/h ma być przyznawanych aż 15 punktów karnych, niezależnie tego, jak bardzo została przekroczona prędkość.

Obecnie za to wykroczenie grozi 13 punktów karnych. Resort planuje zwiększenie liczby punktów karnych w tym zakresie, mimo że kierowcy za nie tracą prawo jazdy na trzy miesiące. - Pamiętajmy też o tym, że punkty karne dłużej „wiszą” niż trwa zawieszenie prawa jazdy - podkreślił zastępca dyrektora departamentu porządku publicznego Mariusz Cichomski.

MSWiA proponuje również, żeby o skierowaniu na egzamin sprawdzający za przekroczenie maksymalnej liczby punktów karnych decydował stan z dnia przekroczenia limitu, a nie dzień wypisania pisma przez urzędnika.

Przygotowane rozporządzenie ma wejść w życie 3 czerwca. (PAP)

