- Liczba wypadków się zmniejsza. W roku 2025 do policji zgłoszono ponad 20,9 tys. wypadków. Liczba ta była mniejsza o 2,8 proc. od danych z 2024 roku. W zeszłym roku 1660 osób poniosło śmierć na drogach w kraju, ale i tak jest to spadek o 12,5 proc. w stosunku do 2024 roku - powiedziała w poniedziałek na spotkaniu z dziennikarzami rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.

Reklama

Resort chce zmienić taryfikator mandatów tak, by kary za przekroczenie prędkości wzrosły.

Koniec ze zmniejszaniem liczby punktów karnych?

Jak przekazała rzeczniczka MSWiA, najczęstszymi przyczynami wypadków są:

nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu,

nadmierna prędkość,

jazda pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

- To są trzy czynniki, które ciągle się powtarzają - dodała. Przekazała, że resort pracuje nad rozporządzeniem, w którym zniknie możliwość zmniejszenia liczby punktów karnych za te przewinienia poprzez kurs doszkalający. Podobnie ma być m.in. w przypadku spowodowania wypadku, niebezpiecznego wyprzedzania czy nieustąpienia pierwszeństwa pieszemu.

- To jest propozycja na podstawie rozmów i analiz ze służbami, która trafi w tym tygodniu do uzgodnień międzyresortowych - zaznaczyła Gałecka.

Wyższe kary za przekroczenie prędkości

MSWiA chciałoby również zaostrzyć system przyznawania punktów karnych. Za przekroczenie prędkości w zakresie 41-50 km/h sankcja wzrośnie z obecnie 11 do 13 punktów karnych. Natomiast za przekroczenie prędkości powyżej 50 km/h ma być przyznawanych aż 15 punktów karnych, niezależnie tego, jak bardzo została przekroczona prędkość.

Obecnie za to wykroczenie grozi 13 punktów karnych. Resort planuje zwiększenie liczby punktów karnych w tym zakresie, mimo że kierowcy za nie tracą prawo jazdy na trzy miesiące. - Pamiętajmy też o tym, że punkty karne dłużej „wiszą” niż trwa zawieszenie prawa jazdy - podkreślił zastępca dyrektora departamentu porządku publicznego Mariusz Cichomski.

MSWiA proponuje również, żeby o skierowaniu na egzamin sprawdzający za przekroczenie maksymalnej liczby punktów karnych decydował stan z dnia przekroczenia limitu, a nie dzień wypisania pisma przez urzędnika.

Przygotowane rozporządzenie ma wejść w życie 3 czerwca. (PAP)

mas/ mark/