Minister energii ustalił pierwsze maksymalne ceny detaliczne paliw (na kolejny dzień - 31 marca), na poziomie 6,16 zł/l w przypadku benzyny 95, 6,76 zł/l - benzyny 98 oraz 7,60 zł/l za olej napędowy, podało Ministerstwo Energii. Nowe przepisy to element pakietu "Ceny Paliwa Niżej", wprowadzonego przez polski rząd.

Tak we wtorek spadną ceny paliwa

Już pierwszego dnia obowiązywania nowych przepisów ceny paliw odnotują ogromny spadek. To realny i niezwykle ważny efekt pakietu "Ceny Paliwa Niżej'". Obniżamy VAT, obniżamy akcyzę, ustalamy maksymalną cenę detaliczną. Dotrzymujemy obietnic, chronimy budżety polskich rodzin przed podwyżkami spowodowanymi globalnym kryzysem na rynku cen paliw. Od jutra, dzięki działaniom polskiego rządu, wszyscy kierowcy będą tankować zdecydowanie taniej"

- powiedział minister energii Miłosz Motyka, cytowany w komunikacie.

We wtorek (31 marca 2026 r.), na stacjach paliwowych w całym kraju, ceny paliw nie mogą przekroczyć następujących poziomów:

benzyna 95 - 6,16 zł/l

benzyna 98 - 6,76 zł/l

olej napędowy - 7,60 zł/l

Ważne Nowe przepisy wprowadzają obowiązek stosowania maksymalnej ceny detalicznej paliw ciekłych na wszystkich stacjach. Sprzedaż powyżej tego poziomu jest zakazana i zagrożona wysokimi karami.

Od czego zależy cena paliwa?

Cena maksymalna ustalana będzie każdego dnia przez ministra energii na podstawie ściśle określonego algorytmu. Składa się ona z:

średniej arytmetycznej cen hurtowych paliw z poprzedniego dnia roboczego raportowanych przez pięciu największych uczestników rynku

podatku akcyzowego oraz opłaty paliwowej

stałej kwoty pokrywającej koszty operacyjne sprzedaży w wysokości 0,30 zł na litr

podatku VAT.

Ogłoszona cena maksymalna zaczyna obowiązywać następnego dnia po publikacji w Dzienniku Urzędowym "Monitor Polski". W przypadku dni wolnych od pracy obowiązuje zasada ciągłości - cena ogłoszona w ostatnim dniu roboczym przed weekendem lub świętami oraz innymi dniami wolnymi od pracy stosowana jest aż do kolejnego dnia roboczego, łącznie z tym dniem.

Nadzór nad przestrzeganiem przepisów sprawuje Krajowa Administracja Skarbowa. W przypadku naruszeń: niestosowania ceny maksymalnej, oferowania paliwa powyżej dopuszczalnego limitu ceny, niewywiązywania się z obowiązków raportowych, przewidziano kary finansowe do 1 mln zł, podkreślono.

Mechanizm ceny maksymalnej funkcjonuje równolegle z obniżką podatków:

VAT został obniżony z 23% do 8%

akcyza została zmniejszona do minimalnych dopuszczalnych poziomów (o 29 gr dla benzyny i 28 gr dla oleju napędowego).

Resort tłumaczy, że powiązanie tych instrumentów z limitem cenowym oznacza, że obniżki podatkowe automatycznie wpływają na poziom ceny maksymalnej i nie pozwolą na bezzasadne zwiększanie zysków.

Wprowadzone regulacje są realną reakcją na globalny kryzys na rynku ropy naftowej i paliw, związany m.in. z wojną na Bliskim Wschodzie.

(ISBnews)