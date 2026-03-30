Projekt noweli rozporządzenia ministra obrony narodowej w sprawie noszenia umundurowania przez żołnierzy pojawił się na stronach Rządowego Centrum Legislacji w poniedziałek. W uzasadnieniu czytamy, że nowela ma na celu „doprecyzowanie wymagań dot. butów typu taktycznego dopuszczonych do noszenia w składzie ubioru polowego i ćwiczebnego podczas realizacji zadań służbowych”.

Do tej pory buty z logo producenta były zabronione

Obecne przepisy, uchwalone w 2022 roku, wykluczały użytkowanie obuwia posiadającego widoczne logo producenta - nawet jeśli spełniało wszystkie pozostałe wymagania funkcjonalne i kolorystyczne. Projekt noweli usuwa ten zapis, z zastrzeżeniem, że logo nie może być kontrastujące lub odblaskowe.

„Dotychczasowe brzmienie przepisów mogło prowadzić do nadmiernie formalistycznej wykładni, skutkującej wykluczaniem modeli obuwia spełniających wymogi funkcjonalne i bezpieczeństwa, lecz posiadających oznaczenia producenta (...). W praktyce większość komercyjnie dostępnych butów taktycznych posiada oznaczenia identyfikujące producenta, co powodowało trudności w indywidualnym pozyskiwaniu obuwia przez żołnierzy” - czytamy.

Koszt zmian? Żaden. Żołnierze sami kupują sobie buty

Jak podkreślają autorzy projektu, żołnierze pozyskują buty polowe i ćwiczebne na własny koszt, dlatego proponowana zmiana nie spowoduje skutków finansowych ani organizacyjnych po stronie jednostek wojskowych ani innych podmiotów.

Z tego względu „proponuje się, aby rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia”.(PAP)

