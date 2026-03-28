Szef MON: możliwe uspokojenie na Bliskim Wschodzie w ciągu 2–3 tygodni

Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz ocenił w sobotę, że istnieje szansa na deeskalację napięć na Bliskim Wschodzie w najbliższych tygodniach. Został zapytany przez dziennikarzy o to, czy konflikt na Bliskim Wschodzi może eskalować w najbliższym czasie.

Wydaje mi się, że jest szansa, że w ciągu 2-3 tygodni dojdzie do uspokojenia sytuacji - odpowiedział. Takie informacje np. od mojego tureckiego odpowiednika uzyskałem. To są oczywiście oceny i opinie, ale mam nadzieję, że one się potwierdzą - dodał.

Skutki gospodarcze konfliktu

Konflikt na Bliskim Wschodzie rozpoczął się 28 lutego 2026 r. od nalotów Izraela i Stanów Zjednoczonych na Iran. W odpowiedzi Iran przeprowadził ataki na Izrael oraz państwa regionu Zatoki Perskiej. Celem były m.in. amerykańskie bazy wojskowe oraz obiekty cywilne, w tym lotniska i instalacje petrochemiczne. W wyniku działań zbrojnych Iran zablokował żeglugę przez Cieśninę Ormuz, co doprowadziło do wstrzymania eksportu ropy naftowej z regionu. Decyzja ta przełożyła się na gwałtowny wzrost cen paliw na rynkach światowych.